Kelsor Fernandes é reeleito presidente da Fecomércio-BA para o quadriênio 2026/2030

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:16
O empresário Kelsor Gonçalves Fernandes foi reeleito presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) em eleição realizada nesta quarta-feira (29), na Casa do Comércio, em Salvador. A chapa 1, única no pleito, recebeu quase 90% dos votos dos delegados representantes dos sindicatos empresariais e comandará a entidade no quadriênio 2026/2030.
A votação ocorreu das 9h às 17h, sob acompanhamento da Mesa Eleitoral presidida por Carlos Bahia, assessor jurídico da FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Também integraram a mesa, como mesários titulares, os advogados Marcelo Nogueira Reis e Sérgio Couto, além dos suplentes Josinaldo Leal de Oliveira e Mayanne Pontes.
Reconduzido ao cargo, Kelsor Fernandes dará continuidade à gestão baseada nos pilares de credibilidade, sustentabilidade e representatividade, que nortearam seu primeiro mandato. A nova administração mantém como prioridade a expansão e interiorização das ações, ampliando os serviços oferecidos pelo Sesc e Senac nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, capacitação e assistência, além de reforçar a atuação institucional da Fecomércio BA na defesa dos interesses do setor terciário junto ao poder público e à sociedade civil.
Entre as metas do novo ciclo, o presidente destaca a conclusão de grandes obras em andamento no estado, como o Polo de Vivências José Roberto Tadros – Sesc Piatã, em Salvador; a Escola Técnica e Criativa Senac, na Avenida ACM; e o Restaurante Sesc, no bairro do Comércio. Também está prevista a continuidade da implantação de unidades e núcleos no interior, além de iniciativas voltadas à modernização e autossustentabilidade dos sindicatos filiados.
Natural de Alagoinhas, Kelsor Gonçalves Fernandes, de 73 anos, é o primeiro empresário do setor de Serviços a presidir a entidade. Com mais de quatro décadas de atuação no ramo imobiliário, é sócio-proprietário de uma imobiliária administrada junto com os filhos desde a década de 1990. Presidente do Secovi-BA, ingressou na diretoria da Fecomércio BA em 2012 como 1º Diretor Tesoureiro e, nos pleitos de 2014 e 2018, foi eleito 1º Vice-Presidente. No âmbito nacional, é diretor titular da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), além de coordenador da Câmara Brasileira do Comércio e Serviços Imobiliários e membro titular da Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio (CERSC).