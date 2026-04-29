REELEIÇÃO

Kelsor Fernandes é reeleito presidente da Fecomércio-BA para o quadriênio 2026/2030

Votação aconteceu nesta quarta-feira (29)

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:16

Presidente Kelsor Fernandes é reeleito Crédito: Divulgação

O empresário Kelsor Gonçalves Fernandes foi reeleito presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) em eleição realizada nesta quarta-feira (29), na Casa do Comércio, em Salvador. A chapa 1, única no pleito, recebeu quase 90% dos votos dos delegados representantes dos sindicatos empresariais e comandará a entidade no quadriênio 2026/2030.

A votação ocorreu das 9h às 17h, sob acompanhamento da Mesa Eleitoral presidida por Carlos Bahia, assessor jurídico da FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Também integraram a mesa, como mesários titulares, os advogados Marcelo Nogueira Reis e Sérgio Couto, além dos suplentes Josinaldo Leal de Oliveira e Mayanne Pontes.

Reconduzido ao cargo, Kelsor Fernandes dará continuidade à gestão baseada nos pilares de credibilidade, sustentabilidade e representatividade, que nortearam seu primeiro mandato. A nova administração mantém como prioridade a expansão e interiorização das ações, ampliando os serviços oferecidos pelo Sesc e Senac nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, capacitação e assistência, além de reforçar a atuação institucional da Fecomércio BA na defesa dos interesses do setor terciário junto ao poder público e à sociedade civil.

Entre as metas do novo ciclo, o presidente destaca a conclusão de grandes obras em andamento no estado, como o Polo de Vivências José Roberto Tadros – Sesc Piatã, em Salvador; a Escola Técnica e Criativa Senac, na Avenida ACM; e o Restaurante Sesc, no bairro do Comércio. Também está prevista a continuidade da implantação de unidades e núcleos no interior, além de iniciativas voltadas à modernização e autossustentabilidade dos sindicatos filiados.