CRIME

Jumento é resgatado debilitado e caído no chão em situação de maus-tratos na Bahia

Animal foi encontrado se debatendo e sem condições de se manter em pé

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:22

Animal foi encontrado caído no chão em um dia de alta temperatura Crédito: Divulgação

Um jumento foi resgatado de uma situação de maus-tratos na cidade de Poções, na região Sudoeste da Bahia, na última segunda-feira (16). O animal foi encontrado, por volta de 13h, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma via urbana com acesso à BR-116.

A equipe estava em deslocamento quando encontrou o animal caído no solo, em estado de debilidade. No momento, a temperatura do local era alta. O equino apresentava dificuldades extremas, se debatendo e sem condições de se manter em pé.

Veja o estado em que o animal foi encontrado 1 de 4

Durante a apuração, os policiais foram informados que o animal pertencia a um morador da região. O responsável se apresentou posteriormente e alegou que o jumento estaria doente que já tinha solicitado apoio da gestão municipal.

Entretanto, um estudante de medicina veterinária que passava pelo local prestou os primeiros socorros e apontou sinais clínicos incompatíveis, em princípio, com uma enfermidade espontânea isolada, revelou a PRF. Segundo avaliação técnica inicial, o animal apresentava parâmetros vitais alterados, além de sinais como prolapso, ferimentos e acentuado estado de exaustão, levantando suspeitas de maus-tratos. Agentes da Polícia Civil também foram acionados e iniciaram a apuração do possível crime.