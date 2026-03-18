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Jumento é resgatado debilitado e caído no chão em situação de maus-tratos na Bahia

Animal foi encontrado se debatendo e sem condições de se manter em pé

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:22

Animal foi encontrado caído no chão em um dia de alta temperatura
Animal foi encontrado caído no chão em um dia de alta temperatura Crédito: Divulgação

Um jumento foi resgatado de uma situação de maus-tratos na cidade de Poções, na região Sudoeste da Bahia, na última segunda-feira (16). O animal foi encontrado, por volta de 13h, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma via urbana com acesso à BR-116.

A equipe estava em deslocamento quando encontrou o animal caído no solo, em estado de debilidade. No momento, a temperatura do local era alta. O equino apresentava dificuldades extremas, se debatendo e sem condições de se manter em pé.

Veja o estado em que o animal foi encontrado

Equino foi encontrado caído no chão e com sinais de maus-tratos por Divulgação/PRF
Equino foi encontrado caído no chão e com sinais de maus-tratos por Divulgação/PRF
Equino foi encontrado caído no chão e com sinais de maus-tratos por Divulgação/PRF
Equino foi encontrado caído no chão e com sinais de maus-tratos por Divulgação/PRF
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Equino foi encontrado caído no chão e com sinais de maus-tratos por Divulgação/PRF

Durante a apuração, os policiais foram informados que o animal pertencia a um morador da região. O responsável se apresentou posteriormente e alegou que o jumento estaria doente que já tinha solicitado apoio da gestão municipal.

Entretanto, um estudante de medicina veterinária que passava pelo local prestou os primeiros socorros e apontou sinais clínicos incompatíveis, em princípio, com uma enfermidade espontânea isolada, revelou a PRF. Segundo avaliação técnica inicial, o animal apresentava parâmetros vitais alterados, além de sinais como prolapso, ferimentos e acentuado estado de exaustão, levantando suspeitas de maus-tratos. Agentes da Polícia Civil também foram acionados e iniciaram a apuração do possível crime.

A ONG Amigos dos Bichos foi procurada e colaborou com o fornecimento de medicamentos para atendimento emergencial.

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Tags:

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