Samba de graça: Diggo e Renanzinho cantam no Clube do Fogo em Salvador; evento tem churrasco e palco 360°

Apresentações acontecem neste sábado (21) e domingo (22); saiba onde

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:58

Diggo e Renanzinho cantam no Clube do Fogo Crédito: JFCliques/Divulgação e Divulgação

A terceira edição do Clube do Fogo, um festival gastronômico de churrasco, vai contar com uma novidade: um palco 360° e atrações de samba. O evento, que começou no final de semana anterior, segue até este sábado (21) e domingo (22), no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping. A entrada é gratuita.

O cantor Diggo é quem comanda o espaço no sábado. Já no domingo, é a vez do cantor Renanzinho se apresentar, com participação do cantor Simplesmente Luís. As apresentações acontecem sempre às 18h. Nos dois dias, a partir das 14h, a abertura fica com o cantor Danilo Moreno.

Confira as atrações

Nos estandes gastronômicos, é possível encontrar uma variedade de carnes e cortes, preparados por assadores especializados. No cardápio, existem opções como Costela BBQ, Panceta, Fraldinha, Picanha, Costela FC, Hambúrguer e Coxinha da Asa.

O evento, que é pet friendly, conta com espaço dedicado às crianças. A programação acontece das 12h às 21h, no sábado, e das 12h às 20h, no domingo.

Leia mais

Imagem - Escola de Música abre vagas para curso gratuito de percussão em Salvador

Escola de Música abre vagas para curso gratuito de percussão em Salvador

Imagem - Feira de adoção reúne pets, vacinação antirrábica e show gratuito neste sábado (21)

Feira de adoção reúne pets, vacinação antirrábica e show gratuito neste sábado (21)

Imagem - Curso de pré-vestibular gratuito em Salvador tem inscrições abertas para 160 vagas; saiba como participar

Curso de pré-vestibular gratuito em Salvador tem inscrições abertas para 160 vagas; saiba como participar

Mais recentes

Imagem - Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira
Imagem - Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional

Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional
Imagem - Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais