Samba de graça: Diggo e Renanzinho cantam no Clube do Fogo em Salvador; evento tem churrasco e palco 360°

Monique Lobo
Publicado em 18 de março de 2026 às 19:58
A terceira edição do Clube do Fogo, um festival gastronômico de churrasco, vai contar com uma novidade: um palco 360° e atrações de samba. O evento, que começou no final de semana anterior, segue até este sábado (21) e domingo (22), no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping. A entrada é gratuita.
O cantor Diggo é quem comanda o espaço no sábado. Já no domingo, é a vez do cantor Renanzinho se apresentar, com participação do cantor Simplesmente Luís. As apresentações acontecem sempre às 18h. Nos dois dias, a partir das 14h, a abertura fica com o cantor Danilo Moreno.
Confira as atrações
Nos estandes gastronômicos, é possível encontrar uma variedade de carnes e cortes, preparados por assadores especializados. No cardápio, existem opções como Costela BBQ, Panceta, Fraldinha, Picanha, Costela FC, Hambúrguer e Coxinha da Asa.
O evento, que é pet friendly, conta com espaço dedicado às crianças. A programação acontece das 12h às 21h, no sábado, e das 12h às 20h, no domingo.