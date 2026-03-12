Festa de turistas israelenses em Itacaré gera queixas de moradores e denúncias de perturbação do sossego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 12 de março de 2026 às 17:22
Moradores do município de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, registraram queixas contra uma festa particular realizada por turistas israelenses durante a madrugada desta quarta-feira (11). O evento, que teria ocorrido em uma residência na Praça da Bíblia, é alvo de críticas devido ao uso de som em volume elevado e à falta de intervenção das autoridades locais durante o ocorrido.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um morador relatando ter acionado a Polícia Militar (PM) para denunciar a perturbação do sossego. No entanto, o denunciante afirma que nenhuma guarnição compareceu ao endereço para interromper a festa ou notificar os responsáveis durante o período da madrugada. De acordo com relatos de vizinhos ao portal Giro em Ipiaú, a celebração começou por volta da meia-noite e se estendeu até as 5h. Moradores também afirmam que o barulho excessivo impediu o repouso noturno.
De acordo com a PM, “ao chegar ao local, a guarnição realizou rondas e averiguação na área mencionada, não sendo constatada a presença de festa, aglomeração de pessoas ou qualquer equipamento de som que caracterize a denúncia informada”. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou que não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso. A Prefeitura de Itacaré também foi procurada, mas ainda não respondeu.
Este é o terceiro incidente envolvendo turistas israelenses em Itacaré em menos de uma semana. No último fim de semana, uma vendedora ambulante denunciou ter sido agredida fisicamente por um grupo de jovens visitantes. Segundo o relato, ela teria sido atingida no rosto por um aparelho celular após um desentendimento.
No mesmo final de semana, um morador denunciou outro caso envolvendo, desta vez, duas turistas israelenses em um bar local. Segundo ele, ao sentar na ponta de uma mesa onde as duas mulheres estavam, elas gritaram para que saísse e o ameaçaram. Ainda de acordo com o relato, o funcionário do bar o retirou da mesa.
Itacaré, assim como Morro de São Paulo, é um dos destinos baianos mais procurados por jovens israelenses, que costumam viajar pelo mundo após o término do serviço militar obrigatório em seu país.