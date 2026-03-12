INCOMODOU

Festa de turistas israelenses em Itacaré gera queixas de moradores e denúncias de perturbação do sossego

Episódio ocorreu dias após outras duas denúncias contra viajantes da mesma nacionalidade no local

Nauan Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:22

Vídeo que circula na internet mostra o que seria a suposta festa realizada por turistas Crédito: Redes Sociais

Moradores do município de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, registraram queixas contra uma festa particular realizada por turistas israelenses durante a madrugada desta quarta-feira (11). O evento, que teria ocorrido em uma residência na Praça da Bíblia, é alvo de críticas devido ao uso de som em volume elevado e à falta de intervenção das autoridades locais durante o ocorrido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um morador relatando ter acionado a Polícia Militar (PM) para denunciar a perturbação do sossego. No entanto, o denunciante afirma que nenhuma guarnição compareceu ao endereço para interromper a festa ou notificar os responsáveis durante o período da madrugada. De acordo com relatos de vizinhos ao portal Giro em Ipiaú, a celebração começou por volta da meia-noite e se estendeu até as 5h. Moradores também afirmam que o barulho excessivo impediu o repouso noturno.

De acordo com a PM, “ao chegar ao local, a guarnição realizou rondas e averiguação na área mencionada, não sendo constatada a presença de festa, aglomeração de pessoas ou qualquer equipamento de som que caracterize a denúncia informada”. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou que não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso. A Prefeitura de Itacaré também foi procurada, mas ainda não respondeu.

RECORRENTE

No mesmo final de semana, um morador denunciou outro caso envolvendo, desta vez, duas turistas israelenses em um bar local. Segundo ele, ao sentar na ponta de uma mesa onde as duas mulheres estavam, elas gritaram para que saísse e o ameaçaram. Ainda de acordo com o relato, o funcionário do bar o retirou da mesa.