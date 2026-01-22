Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após série de homicídios em meio a racha de facções, polícia faz operação em Ipiaú

Conflito deixou sete mortos em menos de 48 horas na cidade baiana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Carol Neves

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:05

Operação em Ipiaú
Operação em Ipiaú Crédito: Flávia Vieira / Ascom SSP

Depois de uma sequência de homicídios que espalhou medo entre os moradores, a cidade de Ipiaú, no interior da Bahia, passou a contar com reforço policial intensificado por tempo indeterminado. A Polícia Militar da Bahia mantém em andamento a Operação Dominus Areae, voltada ao enfrentamento direto das organizações criminosas que atuam no município, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira (220>

Durante a madrugada , equipes especializadas ampliaram o patrulhamento em áreas consideradas mais sensíveis. A ação envolve equipes da Cipe Central, da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Rondesp, além de efetivos do Batalhão de Choque (BPChoq), do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer). As abordagens foram intensificadas, assim como as incursões a pé e as rondas motorizadas.

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú

Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Ipiaú por Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú
Complexo Policial de Ipiaú por Divulgação
Delegacia em Ipiaú por Robenilton de Souza/ Giro em Ipiaú
Laboratório de drogas foi desarticulado em Ipiaú por Divulgação SSP
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada Gal Borbosa foi perseguida e morta a tiros de fuzil por Acervo Pessoal
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
'Dona Maria' e Andressa são lideranças do PCC e CV, respon por Reprodução
Nonon, que saiu do CV para o PCC, integrou o Baralho do Crime por Reprodução
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
1 de 75
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Regional (CPR) Médio Rio de Contas, coronel Wagner Luiz Alves Ferreira, o objetivo é reduzir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de grupos criminosos que disputam território na cidade.

“As unidades permanecem, por tempo indeterminado, reforçando o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), além de coibir a comercialização de drogas e enfraquecer a atuação dos grupos criminosos, assegurando a preservação da ordem pública”, afirmou o comandante. Ele acrescentou: “A partir do trabalho ostensivo e do mapeamento das áreas mais sensíveis, estamos fortalecendo a eficiência das ações e ampliando a sensação de segurança da população na região. Não descansaremos enquanto não capturarmos todos os responsáveis pelos crimes”.

A intensificação do policiamento ocorre após um fim de semana marcado por violência extrema. Em pouco mais de 48 horas, ao menos sete pessoas foram assassinadas em diferentes bairros de Ipiaú. A maioria das vítimas foi executada dentro de casa, o que reforçou o clima de insegurança entre os moradores.

Rompimento de trégua entre facções

Investigações apontam que o estopim da violência teria sido o rompimento de uma trégua firmada anteriormente entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Embora a Polícia Militar tenha informado inicialmente que os crimes estariam ligados a uma disputa interna de um grupo criminoso, essa versão é contestada por moradores e até por agentes das forças de segurança que atuam na região.

Ipiaú é apontada como território majoritariamente dominado pelo PCC, enquanto o bairro Santa Rita, um dos mais violentos da cidade, seria controlado pelo CV. Após operações policiais recentes no município e ações realizadas em novembro do ano passado em cidades como Porto Seguro - onde empresas de fachada teriam sido usadas para lavagem de dinheiro do PCC -, as facções teriam firmado um acordo para evitar novas ofensivas da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Leia mais

Imagem - Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

Imagem - Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Imagem - Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

Esse pacto, no entanto, teria sido quebrado há cerca de um mês. “Um grupo independente, mas ligado ao PCC, comprou drogas de uma facção filiada ao CV. Para eles, isso é imperdoável. A morte é certa”, relatou um policial, sob condição de anonimato. Ainda conforme a fonte, ordens do PCC estariam partindo de uma ala do Conjunto Penal de Jequié, enquanto determinações do CV seriam repassadas de um presídio em Santa Catarina, onde está custodiado o líder conhecido como “Juca Playboy”.

O medo se espalhou rapidamente pela cidade. “Desde que essa trégua foi quebrada, surgiram pessoas que não são daqui em vários pontos de Ipiaú. Tem gente com sotaque do Rio e de São Paulo que veio para essa guerra”, relatou um morador.

Sequência de homicídios

O primeiro assassinato foi registrado na sexta-feira (16), por volta das 21h30, na Rua Dr. Prevenildo, no bairro Euclides Neto. Nerivaldo Santos Damascena Barbosa, de 20 anos, conhecido como “Luizinho”, foi baleado a poucos metros de casa. Moradores disseram ter ouvido cerca de quatro disparos e, em seguida, o som de uma motocicleta deixando o local.

Na madrugada de sábado (17), por volta das 3h30, Valmir Santos da Cruz, de 35 anos, o “Sapo”, foi morto após criminosos invadirem sua residência na Avenida João Durval Carneiro, no bairro Santana, nas proximidades da Academia dos Idosos. Testemunhas relataram pelo menos oito tiros.

Ainda no sábado, por volta das 23h40, Gentil Fróis de Oliveira, de 36 anos, conhecido como “Bode”, foi executado dentro de casa, na Segunda Travessa dos Cometas, perto do Rio de Contas, na área central do município.

A madrugada de domingo (18) foi marcada por mais crimes. Por volta das 2h30, Vinícius Costa da Silva, de 26 anos, o “Vini”, foi morto dentro do próprio quarto, após três homens armados invadirem a residência, na Rua Joana Henrique, no bairro Euclides Neto. Cerca de duas horas depois, às 4h15, Iago Lima dos Santos, de 20 anos, morador do distrito de Japomirim, foi assassinado nas imediações de um bar, na Praça de Eventos Álvaro Jardim.

No período da tarde, o sexto homicídio ocorreu no bairro Dois de Dezembro. Edmarques Batista dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Gaso”, foi morto a tiros próximo a um bar. Já por volta das 22h, o sétimo assassinato voltou a chocar o bairro Euclides Neto. Um adolescente de 15 anos, identificado pelo prenome Ítalo, foi perseguido, alcançado e baleado dentro da casa de um vizinho, na Rua José Cidreira.

Prisões e ações policiais

Em nota, a Polícia Militar informou que as ações ostensivas seguem sem prazo para encerramento. No domingo (18), um homem de 33 anos foi preso no bairro Euclides Neto após cometer um homicídio. Com ele, os policiais apreenderam a motocicleta usada no crime.

No sábado (17), outros três homens foram detidos no bairro do Pau d’Arco, com dois revólveres. Um dos suspeitos assumiu ser dono das armas e confessou envolvimento em homicídios ocorridos durante o fim de semana.

“As diligências seguem ininterruptamente pela Polícia Militar para alcançarmos e prendermos todos os envolvidos. [..] As circunstâncias e motivações estão em apuração pelas autoridades competentes”, afirmou o major Dalmo, comandante da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Tags:

Crime Ipiaú

Mais recentes

Imagem - Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+
Imagem - Acidente grave com quatro veículos deixa dois mortos em estrada da Bahia

Acidente grave com quatro veículos deixa dois mortos em estrada da Bahia
Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep
01

Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
02

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
04

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia