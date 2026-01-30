Acesse sua conta
Torcedora do Bahia e 24 anos mais nova: quem é Luana Guedes, esposa de Edilson Capetinha

Luana tem 31 anos e leva vida discreta ao lado do ex-jogador, que é um dos participantes do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:45

Luana Guedes e Edilson Capetinha
Luana Guedes e Edilson Capetinha Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido pela personalidade explosiva dentro e fora de campo, Edilson Capetinha voltou aos holofotes ao aceitar o convite para integrar o grupo Camarote do BBB 26. Aos 55 anos, o ex-atacante da Seleção Brasileira pentacampeã também chama atenção pela vida pessoal, que hoje bem mais tranquila do que no auge da carreira.

Edilson atualmente vive um relacionamento discreto com Luana Guedes, de 31 anos. Ao falar da companheira, o ex-jogador a descreveu como "uma menina linda, pretinha, do jeito que eu gosto".

O romance passa bem longe da exposição comum entre casais ligados ao universo do futebol. Baiana como o ex-jogador, Luana prefere viver a rotina fora dos holofotes. Antes do início do programa, a esposa do ex-jogador mantinha as redes sociais fechadas, segundo o jornal Extra. Com a participação de Edilson no BBB 26, ela decidiu abrir o perfil, mas sem mudar o estilo reservado que sempre adotou. Até a manhã desta sexta-feira (30), eram somente 759 seguidores, muito longe de ser uma influenciadora.

Torcedora declarada do Bahia, Luana compartilha com Edilson momentos simples do dia a dia, como viagens pontuais, idas a shows e a convivência em casa, sempre ao lado do cachorro do casal, Bidu, tratado por eles como um verdadeiro filho.

Pai de quatro filhos, frutos de quatro relacionamentos anteriores, Edilson já comentou dentro da casa que vive uma fase mais estável da vida. Fora do jogo, essa estabilidade parece refletir justamente na relação com Luana, marcada por discrição, parceria e distância da fama que sempre acompanhou o ex-craque.

Tags:

Bahia Bbb Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Edílson Capetinha Luana Guedes

