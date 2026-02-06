Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:51
O coração de Salvador já bate no ritmo do Carnaval. A poucos dias da abertura oficial da folia, o trecho entre a Barra e a Ondina vive uma transformação intensa para receber milhões de foliões. Operários trabalham em ritmo acelerado na finalização dos camarotes, enquanto as famosas estruturas metálicas e a iluminação especial começam a desenhar o cenário da maior festa de rua do planeta.
Montagem no Circuito Barra-Ondina em fotos
Para quem transita pela orla, o clima já é de contagem regressiva. Além da montagem física, o comércio local e o setor de serviços já operam em esquema especial, refletindo o aquecimento econômico que o Carnaval traz para a capital baiana. Se você quer sentir um gostinho do que vem por aí, preparamos uma seleção de imagens que mostram cada detalhe da preparação do circuito. Lembrando que neste sábado (7) tem Furdunço e no domingo (8) é a vez do Fuzuê.