Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

A maior festa de rua do planeta já tem cenário pronto para os dias de folia em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:51

Cidade já está no clima do Carnaval
Cidade já está no clima do Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O coração de Salvador já bate no ritmo do Carnaval. A poucos dias da abertura oficial da folia, o trecho entre a Barra e a Ondina vive uma transformação intensa para receber milhões de foliões. Operários trabalham em ritmo acelerado na finalização dos camarotes, enquanto as famosas estruturas metálicas e a iluminação especial começam a desenhar o cenário da maior festa de rua do planeta.

Montagem no Circuito Barra-Ondina em fotos

1 de 26
Circuito Barra-Ondina no Carnaval de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Para quem transita pela orla, o clima já é de contagem regressiva. Além da montagem física, o comércio local e o setor de serviços já operam em esquema especial, refletindo o aquecimento econômico que o Carnaval traz para a capital baiana. Se você quer sentir um gostinho do que vem por aí, preparamos uma seleção de imagens que mostram cada detalhe da preparação do circuito. Lembrando que neste sábado (7) tem Furdunço e no domingo (8) é a vez do Fuzuê. 

