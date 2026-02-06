NO CLIMA!

Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

A maior festa de rua do planeta já tem cenário pronto para os dias de folia em Salvador

Miro Palma

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:51

Cidade já está no clima do Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O coração de Salvador já bate no ritmo do Carnaval. A poucos dias da abertura oficial da folia, o trecho entre a Barra e a Ondina vive uma transformação intensa para receber milhões de foliões. Operários trabalham em ritmo acelerado na finalização dos camarotes, enquanto as famosas estruturas metálicas e a iluminação especial começam a desenhar o cenário da maior festa de rua do planeta.

Montagem no Circuito Barra-Ondina em fotos 1 de 26