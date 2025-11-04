Acesse sua conta
O anjo inesperado surge nesta terça-feira (4) e avisa: Áries, Libra e mais 2 signos terão dia de muita sorte e proteção extra

Abra o coração para receber as bênçãos do universo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

Nem tudo o que chega de surpresa é problema. Nesta terça-feira (4), o universo envia um anjo inesperado para abençoar quatro signos com uma sequência de boas notícias, proteção e oportunidades que pareciam distantes. Áries, Libra, Virgem e Capricórnio sentirão que algo mudou no ar, e mudou para melhor.

Áries

Tudo o que parecia travado volta a andar, especialmente na vida profissional. A sensação é de que as portas certas estão se abrindo e que o universo finalmente recompensa o seu esforço. O dia favorece decisões rápidas e atitudes corajosas.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução

Libra

Um sopro de leveza chega ao coração. Uma conversa importante pode curar mágoas antigas e reacender a harmonia em um relacionamento. É um ótimo momento para praticar o perdão e deixar o amor fluir sem medo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução

Virgem

O anjo do dia traz sinais claros de que você está no caminho certo. A coragem silenciosa e a determinação serão recompensadas. Siga confiando no que já construiu e mantenha a serenidade para não se desviar dos seus planos.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Capricórnio

A sorte começa a se manifestar de forma concreta. Algo que foi plantado há tempos começa a dar frutos, e o universo se encarrega de recompensar seus esforços. Boas notícias financeiras ou profissionais podem surgir a qualquer momento.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Hoje, o inesperado é sinal de bênção. Esteja atento aos pequenos gestos, coincidências e mensagens que surgirem ao longo do dia — é através deles que o anjo do destino se manifesta.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

