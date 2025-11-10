ASTROLOGIA

Anjo a Passado alerta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): é hora do acerto de contas; tudo que está mal resolvido vira à tona

É um convite para encerrar ciclos com dignidade



Fernanda Varela

Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:02

Signos e reencontro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (10), o Anjo do Passado se aproxima para trazer à tona o que ficou mal resolvido. Ele surge como um mensageiro da verdade e da reparação, convidando você a olhar para trás sem medo e acertar as contas com pessoas, erros e situações que ainda ecoam na alma. É um dia em que o arrependimento pode se transformar em cura, e o silêncio em reconciliação.

O Anjo do Passado ensina que fugir do que ficou pendente não apaga o peso do que foi feito. Pelo contrário, só prolonga o aprendizado. Este é o momento ideal para pedir perdão, liberar culpas antigas e desfazer mal-entendidos. Nem sempre o acerto vem com palavras, às vezes basta um gesto, um pensamento de amor ou o simples desejo sincero de fazer diferente daqui pra frente.

A energia desse anjo pede maturidade e compaixão, com os outros e consigo mesmo. É um convite para encerrar ciclos com dignidade e começar um novo capítulo com o coração limpo.

Três signos sentirão essa presença de forma mais intensa: Touro, Leão e Aquário.

Touro

O Anjo do Passado toca seu coração com o peso das lembranças que ainda incomodam. Você pode sentir vontade de procurar alguém ou resolver algo que ficou mal entendido. Siga esse impulso. O perdão, seja dado ou recebido, trará leveza e abrirá espaço para novas oportunidades.

Leão

O anjo o convida a refletir sobre atitudes impulsivas do passado e a reconhecer os aprendizados que vieram delas. Você não precisa se culpar, apenas compreender e agir de modo diferente agora. Reatar laços pode ser um passo importante, mas o essencial é não carregar mais culpa.

Aquário

A energia angelical traz clareza sobre pessoas e situações que você tentou esquecer, mas que ainda pedem encerramento. O anjo o incentiva a falar o que ficou guardado ou simplesmente aceitar o fim de um ciclo. A cura vem quando você se reconcilia com a própria história.

