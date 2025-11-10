Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo a Passado alerta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): é hora do acerto de contas; tudo que está mal resolvido vira à tona

É um convite para encerrar ciclos com dignidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela
  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Fernanda Varela

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:02

Signos e reencontro
Signos e reencontro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (10), o Anjo do Passado se aproxima para trazer à tona o que ficou mal resolvido. Ele surge como um mensageiro da verdade e da reparação, convidando você a olhar para trás sem medo e acertar as contas com pessoas, erros e situações que ainda ecoam na alma. É um dia em que o arrependimento pode se transformar em cura, e o silêncio em reconciliação.

O Anjo do Passado ensina que fugir do que ficou pendente não apaga o peso do que foi feito. Pelo contrário, só prolonga o aprendizado. Este é o momento ideal para pedir perdão, liberar culpas antigas e desfazer mal-entendidos. Nem sempre o acerto vem com palavras, às vezes basta um gesto, um pensamento de amor ou o simples desejo sincero de fazer diferente daqui pra frente.

A energia desse anjo pede maturidade e compaixão, com os outros e consigo mesmo. É um convite para encerrar ciclos com dignidade e começar um novo capítulo com o coração limpo.

Três signos sentirão essa presença de forma mais intensa: Touro, Leão e Aquário.

Touro

O Anjo do Passado toca seu coração com o peso das lembranças que ainda incomodam. Você pode sentir vontade de procurar alguém ou resolver algo que ficou mal entendido. Siga esse impulso. O perdão, seja dado ou recebido, trará leveza e abrirá espaço para novas oportunidades.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

O anjo o convida a refletir sobre atitudes impulsivas do passado e a reconhecer os aprendizados que vieram delas. Você não precisa se culpar, apenas compreender e agir de modo diferente agora. Reatar laços pode ser um passo importante, mas o essencial é não carregar mais culpa.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Aquário

A energia angelical traz clareza sobre pessoas e situações que você tentou esquecer, mas que ainda pedem encerramento. O anjo o incentiva a falar o que ficou guardado ou simplesmente aceitar o fim de um ciclo. A cura vem quando você se reconcilia com a própria história.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia: Olhar para trás com amor é o primeiro passo para seguir leve. O Anjo do Passado ensina que acertar as contas com o que foi é a única forma de caminhar em paz com o que ainda virá.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.

Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.
Imagem - Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça ao revê-lo: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça ao revê-lo: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira
01

Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Imagem - Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'
04

Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'