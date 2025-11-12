3 signos entram em um dia de vitórias e coincidências felizes nesta quarta-feira (12 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00
Nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, a energia do dia favorece quem age com confiança e diz o que pensa sem medo. A sorte se manifesta em forma de encontros, oportunidades e vitórias rápidas - principalmente para quem segue o próprio instinto. Três signos, em especial, sentirão o poder desse movimento: é hora de acreditar no próprio potencial e deixar que o universo mostre o quanto a coragem é recompensada. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer:
Hoje, sua voz tem poder. Quando você fala com sinceridade e age de acordo com o que acredita, tudo começa a se alinhar. É um dia de boas respostas e reconhecimento, especialmente se você decidir dar um passo que vinha adiando.
Dica cósmica: confie no momento - o universo responde quando você se move.
Aquário:
A mente está afiada e as oportunidades aparecem quase ao mesmo tempo em que você pensa nelas. É um dia para agir com segurança e mostrar do que é capaz. Pequenas decisões podem gerar grandes resultados.
Dica cósmica: quanto mais autêntico você for, mais portas se abrem.
Peixes:
Sua intuição está em total sintonia com o que acontece ao redor. Hoje, você capta sinais sutis e sabe exatamente quando agir. Algo que parecia distante começa a se tornar real, e a sorte vem de forma inesperada.
Dica cósmica: acredite nas coincidências - elas são mensagens disfarçadas de sorte.
