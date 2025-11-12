Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Transformações à vista: o dia de hoje (12 de novembro) traz lições de paciência, coragem e autoconhecimento

Intuição, limites e recomeços marcam as energias desta quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O dia nesta quarta-feira, 12 de novembro, chega com uma energia de virada interna. Hoje, o universo convida à pausa e à observação, e nem tudo precisa ser resolvido na força ou na pressa. Questões emocionais, profissionais e pessoais pedem equilíbrio e discernimento. A intuição está mais clara, mas exige coragem para ouvir o que ela tem a dizer. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Imagem - 3 signos recebem uma virada poderosa do destino nesta semana (10 a 16 de novembro)

3 signos recebem uma virada poderosa do destino nesta semana (10 a 16 de novembro)

Imagem - 3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento

3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento

Áries: Se algo parece forçado hoje, respeite o sinal. O que é verdadeiro não exige esforço constante. Soltar o que pesa abre espaço para o que flui naturalmente.

Dica cósmica: Diga “não” sem culpa, isso também é autoconfiança.

Touro: A forma como você fala consigo mesmo define o ritmo do dia. Troque a autocrítica por gentileza. A voz interior pode curar ou ferir; escolha bem as palavras.

Dica cósmica: Escreva uma frase positiva sobre você e leia em voz alta.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Gêmeos: Evite gastar energia tentando provar algo. O amor vale mais do que a razão. Entender é mais poderoso do que vencer uma discussão.

Dica cósmica: Respire fundo antes de responder; o silêncio será sua força.

Câncer: A pressa pode atrapalhar o que está sendo construído. Confie no tempo certo das coisas. Paciência é o que transforma a semente em resultado.

Dica cósmica: Toque água ao longo do dia para recarregar a energia.

Leão: Pare de se forçar a parecer forte o tempo todo. Hoje, a autenticidade vale mais que a performance. Permita-se ser humano, não impecável.

Dica cósmica: Acenda uma vela e faça um pedido simples, de coração aberto.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Virgem: Mudanças inesperadas podem bagunçar planos, mas também abrir novos horizontes. Nem tudo precisa seguir o roteiro; confie no improviso da vida.

Dica cósmica: Siga uma intuição repentina, mesmo que pareça fora da lógica.

Libra: Dizer “não” é um ato de amor. O desconforto de se impor dura pouco; o alívio de se respeitar dura muito mais. Escolha o que te mantém em paz.

Dica cósmica: Tome um copo d’água antes de responder algo importante.

Escorpião: Um passo seguro vale mais do que dez apressados. Foque no essencial, não no excesso. O universo recompensa quem age com precisão.

Dica cósmica: Toque algo natural, como uma planta, para se reconectar.

Sagitário: O silêncio vai te guiar mais do que as opiniões alheias. Hoje é dia de escutar o coração e desacelerar. A clareza vem quando a mente sossega.

Dica cósmica: Reserve alguns minutos do dia apenas para respirar e não pensar.

Capricórnio: Hoje, o desafio é mudar o olhar. O que você teme pode ser oportunidade disfarçada. A leveza vem quando você permite que a esperança volte.

Dica cósmica: Olhe para o céu e faça uma pergunta mental ao universo.

Aquário: Repare no que você está aceitando sem perceber. Nem tudo merece espaço na sua energia. Limpar o excesso é abrir espaço para o novo.

Dica cósmica: Lave as mãos com água fria e imagine preocupações indo embora.

Peixes: Hoje é sobre enxergar beleza no simples. A rotina tem magia, se você mudar o foco. O encanto está nas pequenas pausas e olhares.

Dica cósmica: Fotografe algo comum e veja como tudo muda de perspectiva.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Conselho do Dia: veja o que o universo reserva para os 12 signos nesta quarta (12 de novembro)

Conselho do Dia: veja o que o universo reserva para os 12 signos nesta quarta (12 de novembro)
Imagem - Câncer, Capricórnio, Peixes e Leão: tudo o que é seu encontrará o caminho de volta até você a partir de hoje (12 de novembro)

Câncer, Capricórnio, Peixes e Leão: tudo o que é seu encontrará o caminho de volta até você a partir de hoje (12 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
01

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Imagem - Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça
02

Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
03

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace
04

Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace