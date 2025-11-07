SENTIMENTO À FLOR DA PELE

Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias

Astrólogos preveem que estes vão se sentir trocados e por isso terão a possessividade aflorada

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:19

Ciúmes Crédito: Shutterstock

Novembro promete emoções intensas nos próximos dias que poderão causar crises nos relacionamentos. Com a energia escorpiana dominando o astral e planetas retrógrados três signos viverão situações inesperadas que vão aflorar o ciúme e possessividade, abalando a relação com o(a) crush. De acordo com astrólogos, esses três precisarão lidar com sentimento nada legais e com a sensação de ser trocado.

Veja os 3 signos que vão precisar lidar com ciúme e possessividade em novembro de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Com vários astros agitando sua Casa 8, o clima é de pura intensidade. A paixão ariana deve ficar nas alturas, mas junto com ela vem um desejo enorme de controlar o que sente, e até o crush. Só que, se exagerar na cobrança, o tiro pode sair pela culatra. Por isso, é importante dar espaço e confiar mais. O momento é ideal para aprender a lidar com a vulnerabilidade, sem medo de perder o comando.

Touro

Os astros estão testando sua segurança emocional, taurine. Com Vênus e Urano mexendo com as relações, o apego pode falar mais alto e o medo de perder alguém especial tende a crescer. No entanto, se conseguir respirar fundo e observar o que te causa esse ciúme, pode transformar o sentimento em algo mais maduro. É um ótimo momento para fortalecer a confiança, tanto no outro quanto em si mesma(o).

Capricórnio

