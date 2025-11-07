Situação inesperada vai causar crise de ciúmes em 3 signos nos próximos dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:19
Novembro promete emoções intensas nos próximos dias que poderão causar crises nos relacionamentos. Com a energia escorpiana dominando o astral e planetas retrógrados três signos viverão situações inesperadas que vão aflorar o ciúme e possessividade, abalando a relação com o(a) crush. De acordo com astrólogos, esses três precisarão lidar com sentimento nada legais e com a sensação de ser trocado.
Os signos no amor
Veja os 3 signos que vão precisar lidar com ciúme e possessividade em novembro de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:
Áries
Com vários astros agitando sua Casa 8, o clima é de pura intensidade. A paixão ariana deve ficar nas alturas, mas junto com ela vem um desejo enorme de controlar o que sente, e até o crush. Só que, se exagerar na cobrança, o tiro pode sair pela culatra. Por isso, é importante dar espaço e confiar mais. O momento é ideal para aprender a lidar com a vulnerabilidade, sem medo de perder o comando.
Touro
Os astros estão testando sua segurança emocional, taurine. Com Vênus e Urano mexendo com as relações, o apego pode falar mais alto e o medo de perder alguém especial tende a crescer. No entanto, se conseguir respirar fundo e observar o que te causa esse ciúme, pode transformar o sentimento em algo mais maduro. É um ótimo momento para fortalecer a confiança, tanto no outro quanto em si mesma(o).
Capricórnio
O desejo de estabilidade e controle pode pesar em novembro, caprica. Urano retrógrado no seu paraíso astral promete momentos de tensão, especialmente se houver desconfiança ou insegurança na relação. Ainda assim, esse período pode ser libertador, já que te ajuda a entender que amor não combina com posse. O segredo está em relaxar um pouco e permitir que o outro tenha espaço, e que você também viva o seu.