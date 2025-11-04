PREVISÃO DOS ASTROS

Sorte em alta: 4 signos vão viver mudanças incríveis nos próximos dias

Nesta semana surpresas boas chegarão para alguns, trazendo viradas positivas na vida

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:46

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Para a Astrologia, sorte significa estar mais alinhado com o universo e é por isso que se colhem frutos positivos nos momentos em que ela está por perto. Nesta semana, alguns signos estarão especialmente mais próximos a energias positivas de crescimento pessoal, amor e realização. Estas boas vibrações serão motor para mudanças incríveis até a chegada do final de semana, proporcionando reviravoltas e conquistas que se realizarão na vida dos sortudos da vez.

Veja quais são os 4 signos que vão viver mudanças incríveis até o final de semana de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Energia renovada e desejo de mudanças impulsionam áries a aproveitar novas oportunidades no amor e na carreira. É um período de coragem e otimismo.

Leão

Com o céu favorecendo a autoconfiança, leoninos se sentem mais motivados a buscar realizações e a se abrir para novas possibilidades afetivas.

Sagitário

O entusiasmo e a vontade de explorar o mundo estão em alta. É uma ótima fase para investir em projetos pessoais e viagens.

Libra