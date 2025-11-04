ASTROLOGIA

3 signos vão viver uma virada surpreendente a partir de hoje (4 de novembro)

Energia muda completamente e traz fluidez, clareza e uma sequência de boas notícias; veja se o seu está na lista

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A partir desta terça-feira, dia 4 de novembro, a energia muda de forma quase mágica. Situações que pareciam confusas começam a fazer sentido, e tudo passa a fluir com mais naturalidade. Para três signos em especial, esse será o início de uma virada leve e inspiradora - um momento de clareza, sorte e reencontro com a própria confiança. A vida volta a andar no ritmo certo, e dessa vez, sem tanto esforço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você entra em uma fase de clareza e confiança. Tudo o que estava parado parece ganhar movimento natural, sem que você precise forçar nada. É como se o caminho se abrisse diante dos seus olhos, e você finalmente percebesse que pode relaxar e deixar a vida acontecer.

Dica cósmica: Confie no fluxo, nem tudo precisa ser conquistado na marra.

Touro: Depois de tanto esperar, você volta a acreditar no que sonha. Os sinais chegam, as sincronicidades aparecem, e o que parecia distante se aproxima com suavidade. A sensação é de alívio e esperança renovada. Tudo flui melhor quando você confia no tempo das coisas.

Dica cósmica: A serenidade é o seu novo poder de atração.

Libra: A harmonia volta para a sua vida, especialmente nos relacionamentos. Mal-entendidos se resolvem, conversas importantes acontecem e o equilíbrio retorna. Você se sente valorizado e, principalmente, compreendido. Essa leveza era tudo o que faltava.

Dica cósmica: Ser gentil com o outro é o mesmo que abrir espaço para o amor prosperar.