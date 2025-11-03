Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos começam a ganhar dinheiro de verdade nesta semana (3 a 9 de novembro)

Nova semana traz oportunidades financeiras que mudam o rumo destes signos; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

De 3 e 9 de novembro, o universo movimenta as oportunidades e recompensa quem perseverou durante os últimos meses. É uma semana marcada por clareza, foco e recompensas, principalmente no campo financeiro. Enquanto muitos ainda se recuperam de tempos instáveis, três signos em especial sentem o vento mudar a favor: eles atraem prosperidade, novas fontes de renda e chances de consolidar sua segurança material. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Descubra qual o dia mais sortudo de cada signo em novembro (e o que fazer nele)

Descubra qual o dia mais sortudo de cada signo em novembro (e o que fazer nele)

Imagem - Os 5 signos mais arrogantes do zodíaco (e talvez o seu esteja na lista)

Os 5 signos mais arrogantes do zodíaco (e talvez o seu esteja na lista)

Imagem - Riqueza inesperada: 3 signos que vão ganhar muito dinheiro em novembro

Riqueza inesperada: 3 signos que vão ganhar muito dinheiro em novembro

Áries

Os desafios dos últimos tempos começam a dar retorno. A sensação é de maturidade e domínio sobre o próprio caminho. Essa semana favorece decisões práticas, renegociações e planos que fortalecem sua independência financeira. Tudo o que você conquistou até aqui começa a mostrar resultados - e as oportunidades chegam na hora certa.

Dica cósmica: o dinheiro vem quando você confia na sua capacidade de sustentá-lo.

Touro

Você sente estabilidade e organização financeira voltando ao seu alcance. Não é uma semana de sorte repentina, mas de retorno por consistência. Aproveite para revisar investimentos e cortar o que já não traz crescimento. Sua intuição sobre dinheiro estará mais afiada, siga-a sem hesitar.

Dica cósmica: a verdadeira prosperidade vem quando você respeita o próprio ritmo.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos

Você percebe novas oportunidades surgindo em meio à rotina - talvez uma parceria, um projeto extra ou uma ideia que pode render mais do que imagina. A comunicação será sua ferramenta de crescimento: quanto mais você compartilha o que faz, mais portas se abrem.

Dica cósmica: o dinheiro está onde você se permite ser visto.

Câncer

Um ciclo de leveza chega para aliviar as tensões financeiras. Você aprende a confiar no fluxo, sem medo de perder o que conquistou. Essa semana é boa para reorganizar contas, quitar pendências e se preparar para um fim de ano mais próspero.

Dica cósmica: segurança não vem apenas do saldo, mas da serenidade com que você o encara.

Leão

A semana começa com uma energia de destaque e reconhecimento. Pode surgir uma proposta que valoriza o que você faz ou um aumento que vinha sendo adiado. Sua autoconfiança será o principal atrativo da prosperidade - não tenha medo de pedir o que merece.

Dica cósmica: prosperar é também deixar o brilho pessoal trabalhar a seu favor.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Virgem

Você entra em um momento de clareza sobre como administrar melhor seus recursos. O dinheiro tende a fluir de forma mais equilibrada, e uma nova oportunidade pode aparecer vinda de alguém do seu círculo profissional.

Dica cósmica: riqueza é resultado de organização emocional e prática.

Libra (um dos três signos de destaque)

O esforço dos últimos meses começa a dar frutos concretos. A sensação é de recompensa - bônus, aumento, pagamentos atrasados ou até boas notícias financeiras inesperadas. Essa semana marca uma virada para quem aprendeu a lidar com o dinheiro com mais consciência e autovalor.

Dica cósmica: o universo retribui quando você se trata como alguém que merece prosperar.

Escorpião (um dos três signos de destaque)

Você está com foco e clareza suficientes para dar um salto financeiro. Ideias de negócios, ajustes de carreira ou até investimentos podem prosperar agora. O segredo é se manter fiel àquilo que faz sentido - e não ao medo de perder.

Dica cósmica: quando você se move com confiança, o dinheiro acompanha.

Sagitário

Você sente um impulso de expansão e otimismo - e isso reflete nas finanças. Projetos que antes pareciam parados começam a render resultados. É um bom momento para planejar metas maiores e revisar o que realmente vale seu tempo e energia.

Dica cósmica: acreditar no crescimento é o primeiro passo para vivê-lo.

Capricórnio

O foco é sua maior força nesta semana. Você consegue enxergar claramente onde cortar gastos e onde investir energia. Há chances de ganhos por esforço próprio, reconhecimento profissional e novas oportunidades que consolidam sua segurança.

Dica cósmica: prosperar é manter constância mesmo quando ninguém está vendo.

Aquário

Você se abre para novas formas de gerar renda, talvez algo mais criativo, digital ou independente. Essa semana pede inovação e coragem para testar ideias diferentes. O retorno virá de caminhos que você ainda não tentou.

Dica cósmica: o dinheiro chega quando você se atreve a reinventar o próprio método.

Peixes (um dos três signos de destaque)

A sorte financeira sorri para você. É um momento de intuição forte e boas oportunidades - especialmente ligadas a parcerias e acordos. O universo te ajuda a fechar ciclos e a abrir portas com quem pode te impulsionar.

Dica cósmica: siga a intuição, mas mantenha os pés no chão - é assim que o dinheiro fica.

Tags:

Signo Dinheiro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada