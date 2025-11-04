Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Touro, Gêmeos, Escorpião e Aquário vão receber uma bênção inesperada do universo hoje (4 de novembro)

Um sopro de sorte e esperança chega para esses quatro signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O dia nesta terça-feira, 4 de novembro, chega como um respiro para quem vem sentindo o peso das últimas semanas. A energia se transforma e traz recompensas, especialmente para quatro signos que estavam precisando reacender a confiança.

Esse será o momento de enxergar resultados, sentir entusiasmo novamente e abrir espaço para o que parecia distante. A recompensa não vem apenas em forma de sorte, mas de coragem, clareza e liberdade - e para alguns, será exatamente o que faltava para recomeçar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Energia desta terça-feira (4 de novembro) revelará oportunidades escondidas para alguns signos

Energia desta terça-feira (4 de novembro) revelará oportunidades escondidas para alguns signos

Imagem - O amor verdadeiro chega para 5 signos nesta semana (de 3 a 9 de novembro)

O amor verdadeiro chega para 5 signos nesta semana (de 3 a 9 de novembro)

Imagem - 3 signos começam a ganhar dinheiro de verdade nesta semana (3 a 9 de novembro)

3 signos começam a ganhar dinheiro de verdade nesta semana (3 a 9 de novembro)

Touro: A vida volta a te inspirar, Touro. Depois de um tempo de tanta praticidade e controle, o dia traz de volta o prazer de simplesmente viver, sem planejar tanto. Ideias fluem, caminhos se abrem e a motivação renasce. Ao soltar o medo de errar, você cria espaço para o que é leve e verdadeiro.

Dica cósmica: Confie na alegria como força produtiva.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Gêmeos: A comunicação e as boas conexões voltam a brilhar. Conversas importantes, convites inesperados ou ideias inspiradoras movimentam o seu dia. Você percebe que o tempo certo finalmente chegou - e que o que antes parecia parado começa a fluir naturalmente.

Dica cósmica: Suas palavras abrem portas - use-as com confiança.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Escorpião: Um novo olhar muda tudo. Você começa a enxergar o próprio progresso com gratidão, e isso transforma completamente seu humor e suas escolhas. A energia do dia te convida a ser mais leve com você mesmo, deixando para trás a autocobrança.

Dica cósmica: A gratidão é o combustível da sua próxima fase.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Aquário: A esperança volta com força. O que parecia distante começa a fazer sentido outra vez. Ideias ousadas, planos esquecidos e sonhos antigos ganham novo impulso. Você sente que pode, e dessa vez acredita de verdade.

Dica cósmica: Liberdade é acreditar nas suas próprias ideias.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Touro Gêmeos Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada