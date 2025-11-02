Acesse sua conta
O amor verdadeiro chega para 5 signos nesta semana (de 3 a 9 de novembro)

Relações ganham profundidade e significado para esses signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta semana, entre os dias 3 a 9 de novembro, cinco signos experimentarão momentos intensos de amor profundo. É um período em que ações valem mais que palavras: mostrar seus sentimentos de forma concreta será essencial para fortalecer relacionamentos e criar conexões significativas. Este é o momento de alinhar palavras e atitudes, garantindo que seus gestos correspondam ao que você realmente sente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Prepare-se para sentir o amor de forma prática, Touro. Você tende a agir através de gestos e cuidados concretos com quem ama, e nesta semana, será incentivado a equilibrar razão e emoção. É hora de ouvir seus desejos e transformar sentimentos em atitudes.

Dica astrológica: invista tempo e energia nos pequenos momentos a dois; o amor verdadeiro se revela nas ações, não apenas nas palavras.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
Gêmeos

Gêmeos, transforme suas palavras em ações. Este é o momento de mostrar ao seu parceiro o quanto ele é importante, saindo da zona de conforto e tomando atitudes que expressem seus sentimentos de forma clara.

Dica astrológica: não se contente em falar sobre amor, demonstre-o através de gestos que reforcem sua sinceridade.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
Leão

Para Leão, é hora de manter a paciência e respeitar o ritmo natural das relações. Não há necessidade de decisões impulsivas; o aprendizado e a compreensão profunda devem guiar seus passos nesta semana.

Dica astrológica: observe, reflita e permita que o amor se desenvolva de forma orgânica; a pressa pode atrapalhar a evolução do relacionamento.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
Escorpião

Escorpião, a verdade sempre se revela. Use este período para se conectar de forma honesta com suas emoções e refletir sobre o que realmente deseja em sua vida amorosa. Este é um momento de crescimento e transformação nas relações.

Dica astrológica: aja com base na sinceridade e no que você sente de verdade; relações profundas se constroem sobre transparência e autenticidade.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
Capricórnio

Capricórnio, é hora de voltar ao essencial. Avalie o que você já construiu no amor e busque alinhar suas ações com suas intenções mais genuínas. Essa semana traz oportunidades para fortalecer vínculos e garantir que suas escolhas estejam de acordo com seus valores.

Dica astrológica: foque na autenticidade e na estabilidade; pequenas atitudes consistentes trarão segurança emocional e harmonia ao relacionamento.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
