ASTROLOGIA

O amor verdadeiro chega para 5 signos nesta semana (de 3 a 9 de novembro)

Relações ganham profundidade e significado para esses signos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta semana, entre os dias 3 a 9 de novembro, cinco signos experimentarão momentos intensos de amor profundo. É um período em que ações valem mais que palavras: mostrar seus sentimentos de forma concreta será essencial para fortalecer relacionamentos e criar conexões significativas. Este é o momento de alinhar palavras e atitudes, garantindo que seus gestos correspondam ao que você realmente sente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Prepare-se para sentir o amor de forma prática, Touro. Você tende a agir através de gestos e cuidados concretos com quem ama, e nesta semana, será incentivado a equilibrar razão e emoção. É hora de ouvir seus desejos e transformar sentimentos em atitudes.

Dica astrológica: invista tempo e energia nos pequenos momentos a dois; o amor verdadeiro se revela nas ações, não apenas nas palavras.

Gêmeos

Gêmeos, transforme suas palavras em ações. Este é o momento de mostrar ao seu parceiro o quanto ele é importante, saindo da zona de conforto e tomando atitudes que expressem seus sentimentos de forma clara.

Dica astrológica: não se contente em falar sobre amor, demonstre-o através de gestos que reforcem sua sinceridade.

Leão

Para Leão, é hora de manter a paciência e respeitar o ritmo natural das relações. Não há necessidade de decisões impulsivas; o aprendizado e a compreensão profunda devem guiar seus passos nesta semana.

Dica astrológica: observe, reflita e permita que o amor se desenvolva de forma orgânica; a pressa pode atrapalhar a evolução do relacionamento.

Escorpião

Escorpião, a verdade sempre se revela. Use este período para se conectar de forma honesta com suas emoções e refletir sobre o que realmente deseja em sua vida amorosa. Este é um momento de crescimento e transformação nas relações.

Dica astrológica: aja com base na sinceridade e no que você sente de verdade; relações profundas se constroem sobre transparência e autenticidade.

Capricórnio

Capricórnio, é hora de voltar ao essencial. Avalie o que você já construiu no amor e busque alinhar suas ações com suas intenções mais genuínas. Essa semana traz oportunidades para fortalecer vínculos e garantir que suas escolhas estejam de acordo com seus valores.

Dica astrológica: foque na autenticidade e na estabilidade; pequenas atitudes consistentes trarão segurança emocional e harmonia ao relacionamento.