ASTROLOGIA

'Modo pix ativado': 3 signos podem ter ganhos inesperados com dinheiro hoje (7 de novembro)

Alinhamento entre Júpiter, Urano e Vênus movimenta o setor financeiro do zodíaco; especialistas apontam quem tem mais chance de receber surpresas e retornos

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:19

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O céu está em modo “pix” nesta sexta-feira (7). De acordo com a astrologia, o encontro energético de Júpiter, planeta da expansão, com Urano, regente das reviravoltas, e Vênus, planeta do dinheiro, cria um momento raro de prosperidade e sorte inesperada. O resultado pode ser literal: ganhos imprevistos, prêmios, bônus e retornos financeiros que chegam de forma surpreendente.

Segundo astrólogos, o fenômeno é conhecido como um portal de abundância rápida, que tende a favorecer especialmente quem vem se esforçando, mas sem ver retorno. “É um dia em que o universo devolve o que estava represado”, explica o astrólogo consultado pela reportagem.

Três signos, em especial, estão diretamente conectados a essa vibração, e podem sentir o efeito do cosmos no bolso.

Os signos no trabalho 1 de 12

TOURO

Regido por Vênus, Touro é o principal beneficiado do trânsito. A energia desta quinta ativa o setor de ganhos e autoestima, o que pode resultar em pagamentos que destravam, valores esquecidos que voltam ou boas notícias ligadas ao trabalho. Pequenas recompensas podem simbolizar o início de um ciclo de estabilidade.

ESCORPIÃO

A força de Urano impulsiona mudanças rápidas para Escorpião. O signo pode receber convites, propostas ou presentes que tenham ligação direta com prosperidade. O momento também é favorável para resolver pendências financeiras ou encerrar dívidas antigas com soluções inesperadas.

AQUÁRIO