Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos encerram o azar no amor e vivem um novo começo em dezembro

Dezembro abre portas para relações mais leves, seguras e finalmente recíprocas para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Dezembro chega trazendo estabilidade, clareza e um novo olhar para o amor. Depois de meses desafiadores, cinco signos finalmente rompem ciclos repetitivos e começam a construir relações mais maduras, seguras e alinhadas ao que realmente desejam. Para alguns, é o momento de escolher melhor; para outros, é o reencontro com a própria autoestima. Mas, para todos eles, o amor enfim toma um rumo muito mais positivo.

Sagitário: Você escolhe o amor, e não o contrário

Sagitário entra em dezembro encerrando um período de autossabotagem e de expectativas confusas. O mês traz a consciência do próprio valor e a clareza para assumir o tipo de relação que você realmente merece. Conversas importantes podem mudar o rumo da sua vida afetiva, assim como decisões que envolvem prioridades e comprometimento. O que parecia instável ganha forma.

Dica cósmica: pare de fugir do que você sempre quis; desta vez, a vida está pronta para te entregar.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Virgem: O amor deixa de ser sonho e vira realidade

Virgem chega ao fim de um ciclo longo de desafios, aprendizados e exigências emocionais. Dezembro mostra que todo esforço valeu a pena. Você entende melhor suas necessidades afetivas e, por isso, vive um período de estabilidade, reciprocidade e cura. A sensação é de finalmente estar no lugar certo, com a pessoa certa ou de estar muito perto disso.

Dica cósmica: receba o que chega. Você já fez o suficiente.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Gêmeos: Uma nova chance no amor aparece e, agora, você está pronto

Gêmeos vive um mês movimentado e cheio de possibilidades. Conversas, mensagens, encontros e convites marcam dezembro, e você pode se surpreender com a intensidade de uma nova conexão. Para quem já está em um relacionamento, o período traz diálogos decisivos e amadurecimento. É um mês para arriscar, escolher e permitir que algo novo floresça.

Dica cósmica: seja flexível. O amor chega por caminhos inesperados.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer: A fase do 'amor seguro' finalmente começa

Câncer entra em um mês de tranquilidade afetiva e construção emocional sólida. O que antes parecia dúvida, medo ou excesso de expectativa se transforma em estabilidade. Dezembro favorece encontros sérios, conversas profundas e escolhas que apontam para um futuro a dois. É um tempo de reciprocidade verdadeira; nada forçado, nada pela metade.

Dica cósmica: permita-se confiar. É isso que abre portas para o que você sempre buscou.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra: Paz, harmonia e amor verdadeiro - tudo volta ao seu lugar

Libra inicia dezembro deixando para trás desgastes, incertezas e desequilíbrios emocionais. A energia do mês traz reconciliação interna, maturidade e relacionamentos mais sólidos. O amor ganha forma através de atitudes, gestos, cuidado e presença. É um período ideal para fortalecer vínculos, estabilizar relações e até construir uma vida a dois com mais segurança.

Dica cósmica: escolha o que te traz calma, é aí que o amor cresce.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Virgem Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito

5 signos vão viver um mês incrível em dezembro e irão começar 2026 com o pé direito
Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
01

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos
03

Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Imagem - Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
04

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data