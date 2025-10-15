Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão passar por reviravoltas a partir desta quarta-feira (15 de outubro)

Mudanças importantes em carreira, vida pessoal e equilíbrio emocional chegam para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

O universo está em constante movimento, trazendo desafios para alguns e oportunidades para outros. Para três signos do zodíaco, a boa notícia é que a vida vai parecer completamente diferente a partir desta quarta-feira, 15 de outubro. Se você tem se sentido estagnado na carreira ou na vida pessoal, agora é o momento de mudanças significativas. O processo pode ser gradual, mas os sinais de transformação já estão presentes, e com foco e boas intenções, tudo começará a se manifestar.

Touro: Touro, se houve um signo que enfrentou dificuldades recentemente, foi você. Entre problemas familiares, relacionamentos conturbados e desafios profissionais, a sensação de azar parecia constante. Mas agora, a energia muda: espere uma grande mudança na carreira, como promoção ou saída de um ambiente de trabalho tóxico. Isso refletirá diretamente na sua saúde mental e equilíbrio, e sua vida começará a parecer muito diferente, mais leve e gratificante.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Leia mais

Imagem - Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Imagem - Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Imagem - 3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

Libra: Libra, prepare-se: sua vida vai começar a se transformar. A astrologia indica mudanças importantes na carreira - seja uma promoção, um novo emprego ou até mesmo uma mudança completa de trajetória profissional. As mudanças podem não ser imediatas ou dramáticas, mas a energia está a seu favor. Com dedicação, planejamento e intenção positiva, você começará a manifestar a vida que deseja e merece.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Aquário: Aquário, pode ser que você esteja se sentindo perdido em relação ao que quer da vida, mas tudo vai mudar. Sua mente brilhante será a chave para direcionar seus próximos passos. Embora não aconteça da noite para o dia, os próximos dias trarão clareza e propósito, permitindo que você encontre o caminho certo para realizar seus objetivos e transformar seus esforços em conquistas reais.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Touro Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos