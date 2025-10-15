Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00
O dia de hoje, quarta-feira (15 de outubro), chega com uma energia propícia para clareza e autoconfiança. Depois de semanas marcadas por reflexões e ajustes, os astros agora nos lembram que sorte também é questão de sintonia - quanto mais alinhados estamos com o que realmente sentimos, mais fácil tudo parece fluir. Cada signo sente esse impulso de forma diferente: alguns ganham força para recomeçar, outros encontram equilíbrio ou inspiração no inesperado.
Descubra abaixo a cor e o número da sorte que acompanham o seu signo neste 15 de outubro e veja como aproveitar o melhor das vibrações do dia.
Veja as características dos signos
Hoje, sua determinação natural ganha força — ideal para dar o primeiro passo em algo que vinha adiando. Foque em novos projetos ou ideias criativas, mas evite agir por impulso. No amor e nas relações, ouça antes de reagir: a clareza virá do diálogo.
Cor da sorte: Vermelho carmim
Número: 9
Sorte: 82%
Dica: Liderar com confiança pode inspirar quem está ao seu redor — brilhe sem medo.
Seu magnetismo e afeto estão em destaque. Mostre carinho e aprofunde vínculos, mas evite decisões apressadas no trabalho ou nas finanças. Um toque de nostalgia pode te ajudar a resgatar algo valioso do passado.
Cor da sorte: Verde-esmeralda
Número: 6
Sorte: 77%
Dica: Valorize o simples - quanto mais conectado à sua essência você estiver, mais leveza encontrará.
A comunicação flui com facilidade hoje. Ótimo momento para conversas importantes ou trabalhos em grupo. Só evite dispersar energia em muitos projetos.
Cor da sorte: Azul-céu
Número: 3
Sorte: 85%
Dica: Suas palavras têm poder - use-as para construir e inspirar.
Veja como é cada signo
O dia favorece introspecção e autocuidado. Sua sensibilidade está ampliada e pode te guiar em decisões importantes. Em casa, busque harmonia e conforto emocional.
Cor da sorte: Prateado
Número: 2
Sorte: 79%
Dica: Confie na sua intuição - ela mostrará onde está a verdadeira segurança.
Seu brilho natural está em alta. É hora de se destacar e contagiar quem está perto. Só evite atitudes impulsivas ou egocentrismo. Um toque de moderação garante harmonia nos relacionamentos.
Cor da sorte: Dourado
Número: 1
Sorte: 88%
Dica: Liderar com generosidade é a sua melhor forma de poder.
A produtividade está em alta, mas cuidado com o excesso de autocrítica. Pequenas mudanças podem gerar grandes avanços se forem feitas com leveza.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número: 5
Sorte: 74%
Dica: Progresso é melhor que perfeição - confie no seu ritmo.
As 3 qualidades de cada signo
O dia pede equilíbrio e gentileza. As relações se beneficiam da sua diplomacia natural, mas lembre-se de preservar seus próprios limites.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número: 7
Sorte: 83%
Dica: Um gesto doce hoje pode restaurar a harmonia que você precisa.
O dia traz oportunidade de transformação. Canalize sua intensidade para algo produtivo - seja no amor, nos planos ou na vida financeira.
Cor da sorte: Bordô
Número: 8
Sorte: 81%
Dica: Deixe o que pesa ir embora - mudanças sinceras trazem libertação.
Seu espírito aventureiro está aceso. Planeje algo novo, mas evite prometer mais do que pode cumprir. Conversas inspiradoras podem abrir caminhos inesperados.
Cor da sorte: Roxo
Número: 4
Sorte: 86%
Dica: Seguir a curiosidade é o que te conecta à alegria hoje.
Hoje, a disciplina rende frutos concretos. Você verá o resultado de esforços antigos e entenderá o valor da paciência.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número: 10
Sorte: 80%
Dica: Pequenos avanços diários constroem grandes conquistas - mantenha o foco.
Ideias originais ganham espaço. Trabalhar em grupo ou trocar perspectivas será produtivo, mas respeite seu tempo de silêncio.
Cor da sorte: Turquesa
Número: 11
Sorte: 84%
Dica: Sua visão única pode inspirar os outros - compartilhe-a com autenticidade.
Sensibilidade e imaginação em alta. Aproveite para criar, meditar ou se reconectar com o que traz paz interior. Evite gastos impulsivos.
Cor da sorte: Verde-água
Número: 12
Sorte: 78%
Dica: Flua com o dia - sua empatia é o que atrai beleza e tranquilidade.