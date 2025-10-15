Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Veja como as energias de hoje influenciam cada signo do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, quarta-feira (15 de outubro), chega com uma energia propícia para clareza e autoconfiança. Depois de semanas marcadas por reflexões e ajustes, os astros agora nos lembram que sorte também é questão de sintonia - quanto mais alinhados estamos com o que realmente sentimos, mais fácil tudo parece fluir. Cada signo sente esse impulso de forma diferente: alguns ganham força para recomeçar, outros encontram equilíbrio ou inspiração no inesperado.

Descubra abaixo a cor e o número da sorte que acompanham o seu signo neste 15 de outubro e veja como aproveitar o melhor das vibrações do dia.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries

Hoje, sua determinação natural ganha força — ideal para dar o primeiro passo em algo que vinha adiando. Foque em novos projetos ou ideias criativas, mas evite agir por impulso. No amor e nas relações, ouça antes de reagir: a clareza virá do diálogo.

Cor da sorte: Vermelho carmim

Número: 9

Sorte: 82%

Dica: Liderar com confiança pode inspirar quem está ao seu redor — brilhe sem medo.

Leia mais

Imagem - Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Imagem - 3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

Imagem - Signos vivem dilema nesta quarta-feira (15 de outubro); veja o que cada um precisará encarar

Signos vivem dilema nesta quarta-feira (15 de outubro); veja o que cada um precisará encarar

Touro

Seu magnetismo e afeto estão em destaque. Mostre carinho e aprofunde vínculos, mas evite decisões apressadas no trabalho ou nas finanças. Um toque de nostalgia pode te ajudar a resgatar algo valioso do passado.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número: 6

Sorte: 77%

Dica: Valorize o simples - quanto mais conectado à sua essência você estiver, mais leveza encontrará.

Gêmeos

A comunicação flui com facilidade hoje. Ótimo momento para conversas importantes ou trabalhos em grupo. Só evite dispersar energia em muitos projetos.

Cor da sorte: Azul-céu

Número: 3

Sorte: 85%

Dica: Suas palavras têm poder - use-as para construir e inspirar.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Câncer

O dia favorece introspecção e autocuidado. Sua sensibilidade está ampliada e pode te guiar em decisões importantes. Em casa, busque harmonia e conforto emocional.

Cor da sorte: Prateado

Número: 2

Sorte: 79%

Dica: Confie na sua intuição - ela mostrará onde está a verdadeira segurança.

Leão

Seu brilho natural está em alta. É hora de se destacar e contagiar quem está perto. Só evite atitudes impulsivas ou egocentrismo. Um toque de moderação garante harmonia nos relacionamentos.

Cor da sorte: Dourado

Número: 1

Sorte: 88%

Dica: Liderar com generosidade é a sua melhor forma de poder.

Virgem

A produtividade está em alta, mas cuidado com o excesso de autocrítica. Pequenas mudanças podem gerar grandes avanços se forem feitas com leveza.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número: 5

Sorte: 74%

Dica: Progresso é melhor que perfeição - confie no seu ritmo.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Libra

O dia pede equilíbrio e gentileza. As relações se beneficiam da sua diplomacia natural, mas lembre-se de preservar seus próprios limites.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número: 7

Sorte: 83%

Dica: Um gesto doce hoje pode restaurar a harmonia que você precisa.

Escorpião

O dia traz oportunidade de transformação. Canalize sua intensidade para algo produtivo - seja no amor, nos planos ou na vida financeira.

Cor da sorte: Bordô

Número: 8

Sorte: 81%

Dica: Deixe o que pesa ir embora - mudanças sinceras trazem libertação.

Sagitário

Seu espírito aventureiro está aceso. Planeje algo novo, mas evite prometer mais do que pode cumprir. Conversas inspiradoras podem abrir caminhos inesperados.

Cor da sorte: Roxo

Número: 4

Sorte: 86%

Dica: Seguir a curiosidade é o que te conecta à alegria hoje.

Capricórnio

Hoje, a disciplina rende frutos concretos. Você verá o resultado de esforços antigos e entenderá o valor da paciência.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número: 10

Sorte: 80%

Dica: Pequenos avanços diários constroem grandes conquistas - mantenha o foco.

Aquário

Ideias originais ganham espaço. Trabalhar em grupo ou trocar perspectivas será produtivo, mas respeite seu tempo de silêncio.

Cor da sorte: Turquesa

Número: 11

Sorte: 84%

Dica: Sua visão única pode inspirar os outros - compartilhe-a com autenticidade.

Peixes

Sensibilidade e imaginação em alta. Aproveite para criar, meditar ou se reconectar com o que traz paz interior. Evite gastos impulsivos.

Cor da sorte: Verde-água

Número: 12

Sorte: 78%

Dica: Flua com o dia - sua empatia é o que atrai beleza e tranquilidade.

Tags:

Signo Numerologia Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa