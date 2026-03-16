EDUCAÇÃO

Escola municipal para 800 alunos é inaugurada em Salvador

A unidade, localizada no Subúrbio Ferroviário, possui 15 salas

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:53

Prefeito Bruno Reis participa de inaguração de escola no Subúrbio Ferroviário Crédito: Betto Jr./Secom PMS

A nova Escola Maria Constância Moraes de Carvalho, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, foi inaugurada pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira (16). A unidade, localizada na Travessa União, foi totalmente reconstruída, com um investimento de R$ 14,2 milhões.

A escola possui 15 salas de aula, todas climatizadas, e teve o número de vagas ampliado em mais de 173%. A nova capacidade é para 400 alunos por turno, totalizando 800 estudantes, nos segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (Grupo 3 ao 5º Ano).

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis afirmou que a nova escola no Lobato também marca o início da série de entregas feitas tradicionalmente no mês de aniversário da cidade. Ainda este ano, segundo ele, outras 28 novas escolas terão a construção iniciada.

“Essa é a nossa escola de número 41. Temos outras 11 para serem entregues no ano. Investimos aqui na Maria Constância mais de R$ 14 milhões. São 15 salas de aula climatizadas, quadra poliesportiva, auditório, biblioteca, para atender 400 crianças por turno. Essa é mais uma escola de altíssimo padrão. Não tenho dúvida de que isso estimula ainda mais as crianças a estudarem”, disse.

A escola conta ainda com sala de recurso multifuncional, auditório, parque infantil, biblioteca, sala de leitura, sala de dança, recreio coberto, recreio descoberto, sala de informática, brinquedoteca, quadra poliesportiva, refeitório, guarita com sanitário de apoio e sanitários para pessoas com deficiência, além de suporte necessário para atender a comunidade escolar.

Bruno Reis também destacou que o ano letivo começou com a distribuição dos kits escolares: “O kit mais completo do Brasil, que vai do tênis à mochila, passando por todo o material didático e pedagógico”, acrescentou.

Entre as novidades para este ano letivo, o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, citou a criação de uma bolsa frequência para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para estimular o acesso e a permanência dos estudantes, em um pacote de medidas que integram o programa Nossa Escola Equidade, aprovado na última semana pela Câmara Municipal. Na mesma ocasião, também foi aprovado reajuste de 5,4% para todos os educadores, retroativo a janeiro.

As novas ações da educação municipal também incluem a formalização de um programa de monitoria, incentivos para ingresso em instituições técnicas e o fortalecimento da relação com as universidades públicas. O secretário ainda mencionou a expansão do projeto de parques naturalizados para as escolas e as bibliotecas antirracistas.