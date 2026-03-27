EDUCAÇÃO

Escola municipal para mais de 1 mil alunos é inaugurada em Salvador

Unidade é localizada no bairro de Nova Esperança

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:38

Ato de entrega de nova escola municipal em Salvador Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Escola Municipal Papa Francisco foi inaugurada pela Prefeitura de Salvador no bairro de Nova Esperança, nesta sexta-feira (27). A unidade conta com uma estrutura moderna e capacidade para atender 1.085 estudantes por turno. Serão beneficiados alunos nos segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Localizada na Rua Praia de Itapuã, no conjunto habitacional do Ceasa, a unidade foi entregue em ato com a presença do prefeito Bruno Reis, do ex-prefeito ACM Neto e do secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas.

A escola Papa Francisco possui mais de 6,3 mil metros quadrados de área construída e 31 salas de aula climatizadas. O investimento foi de R$ 25,6 milhões. O espaço conta ainda com biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, parque infantil, quadra poliesportiva, além de áreas cobertas e ao ar livre para recreação.

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"Esta aqui é uma das maiores escolas da rede municipal. Uma estrutura linda que, com certeza, vai causar um impacto para a comunidade, ajudando a mudar o presente e o futuro das crianças daqui e de toda esta região do Ceasa, Cassange e Coração de Maria. Esse entorno possui empreendimentos habitacionais que foram construídos no passado e que, agora, passam a ter um equipamento de educação de alto padrão”, destacou Bruno Reis.

A unidade também foi projetada com acessibilidade total, incluindo sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e salas de atendimento educacional especializado. Há ainda sistema de captação de energia solar e de reaproveitamento de água da chuva.

A Escola Municipal Papa Francisco é a 42ª unidade de ensino inaugurada pela atual gestão, desde 2021. Segundo o prefeito, mais dez estruturas do tipo estão em fase de conclusão. “Ainda vamos iniciar mais 28 grandes novas escolas para a cidade. Portanto, Salvador completa 477 anos no próximo domingo (29) e quem recebe o presente é o seu povo", acrescentou Bruno Reis.