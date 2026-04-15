Política

INSS troca comando: quem é Ana Cristina e o que muda com nova presidente

Servidora de carreira assume o instituto para reduzir filas, implementar telemedicina e estancar crise após prisão de antecessor.

Juliana Rodrigues

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:00

Lula e Ana Cristina Viana Crédito: MPS/ Divulgação

O Palácio do Planalto oficializou, nesta segunda-feira (13), a servidora Ana Cristina Viana Silveira como nova presidente do INSS. A mudança ocorre em meio a uma sequência de trocas no comando do órgão e à pressão por melhora no atendimento e redução da fila de benefícios.



Servidora de carreira assume para reorganizar o INSS

Analista desde 2003 e ex-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), Ana Cristina assume o instituto com o desafio de reduzir o volume de pedidos represados e melhorar a eficiência na concessão de benefícios.



A aposta do ministro da Previdência, Carlos Lupi, em um nome técnico busca dar mais previsibilidade à gestão e destravar negociações com peritos e servidores, especialmente em torno de bônus e condições de trabalho.



Trocas no comando ampliam pressão sobre gestão

A presidência do INSS atravessa um período de instabilidade desde 2025. Alessandro Stefanutto deixou o cargo após investigações sobre descontos indevidos em benefícios. Na sequência, Gilberto Waller assumiu a função, mas foi demitido nesta segunda-feira (13), após menos de um ano no posto.



Antes deles, Glauco André Wamburg também já havia deixado o comando do órgão em meio a mudanças na gestão.

A sucessão de trocas criou um cenário de incerteza administrativa. A escolha por uma servidora de carreira indica a tentativa do governo de garantir continuidade e reduzir ruídos internos.



A nova presidente assume sob cobrança de órgãos de controle, como Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério Público, que pressionam por mais eficiência no combate a fraudes e maior agilidade no atendimento à população.



INSS ganha peso político de olho em 2026

Com a proximidade do ciclo eleitoral, o desempenho do INSS passa a ter impacto direto na avaliação do governo. A gestão de Ana Cristina deve priorizar medidas para reduzir filas, incluindo a ampliação do uso de ferramentas digitais, como o Atestmed.

