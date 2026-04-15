POLÍTICA

Tarifa zero muda rotina nas cidades e vira aposta política para 2026

Gratuidade amplia viagens de lazer, pressiona contas públicas e avança no Congresso

Juliana Rodrigues

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:00

Tarifa zero Crédito: Wilson Dias/ Agência Brasil

O domingo em família ganhou um novo aliado. Dados consolidados de 2025 e 2026 indicam que a tarifa zero transformou o mapa do lazer nas metrópoles. Em São Paulo, pesquisas apontam que 70% das viagens gratuitas são destinadas a visitas a parentes e atividades de lazer. O ônibus deixa de ser apenas o veículo do trabalho e passa a ser também o da convivência.



Programa Vai de Graça registra alta em Brasília

A tarifa zero completou um ano no Distrito Federal com aumento de 70% no fluxo de passageiros aos domingos e feriados, elevando a média diária de 270 mil para 458 mil viagens.



O fenômeno não é isolado. Em São Paulo, o crescimento foi de 31% no mesmo período. Dados de balanços das gestões locais indicam que a isenção de tarifa é um dos principais fatores de ampliação da circulação da população nos dias de descanso.



O custo da gratuidade

A viabilidade financeira é o principal desafio da tarifa zero no Brasil. Se por um lado a medida é defendida como política de acesso e inclusão, por outro exige planejamento para evitar perda de qualidade no serviço.



O exemplo de São Caetano do Sul, que restringiu o passe livre aos moradores, ilustra a tentativa de conter custos e preservar o sistema.



Entre experiências como a de Maricá e os desafios das grandes capitais, o país busca um modelo que permita manter a política sem comprometer a operação do transporte público.



Pressão eleitoral leva tema ao Congresso

A expansão da tarifa zero ganha força com a aproximação das eleições de 2026. O tema deixou de ser restrito à gestão municipal e passou a ocupar espaço no debate nacional.

