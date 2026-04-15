Tarifa zero muda rotina nas cidades e vira aposta política para 2026

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Juliana Rodrigues
Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:00
O domingo em família ganhou um novo aliado. Dados consolidados de 2025 e 2026 indicam que a tarifa zero transformou o mapa do lazer nas metrópoles. Em São Paulo, pesquisas apontam que 70% das viagens gratuitas são destinadas a visitas a parentes e atividades de lazer. O ônibus deixa de ser apenas o veículo do trabalho e passa a ser também o da convivência.
A tarifa zero completou um ano no Distrito Federal com aumento de 70% no fluxo de passageiros aos domingos e feriados, elevando a média diária de 270 mil para 458 mil viagens.
O fenômeno não é isolado. Em São Paulo, o crescimento foi de 31% no mesmo período. Dados de balanços das gestões locais indicam que a isenção de tarifa é um dos principais fatores de ampliação da circulação da população nos dias de descanso.
A viabilidade financeira é o principal desafio da tarifa zero no Brasil. Se por um lado a medida é defendida como política de acesso e inclusão, por outro exige planejamento para evitar perda de qualidade no serviço.
O exemplo de São Caetano do Sul, que restringiu o passe livre aos moradores, ilustra a tentativa de conter custos e preservar o sistema.
Entre experiências como a de Maricá e os desafios das grandes capitais, o país busca um modelo que permita manter a política sem comprometer a operação do transporte público.
A expansão da tarifa zero ganha força com a aproximação das eleições de 2026. O tema deixou de ser restrito à gestão municipal e passou a ocupar espaço no debate nacional.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articula a criação de uma comissão especial para discutir a institucionalização do passe livre no país.