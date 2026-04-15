Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarifa zero muda rotina nas cidades e vira aposta política para 2026

Gratuidade amplia viagens de lazer, pressiona contas públicas e avança no Congresso

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:00

Tarifa zero
Tarifa zero Crédito: Wilson Dias/ Agência Brasil

O domingo em família ganhou um novo aliado. Dados consolidados de 2025 e 2026 indicam que a tarifa zero transformou o mapa do lazer nas metrópoles. Em São Paulo, pesquisas apontam que 70% das viagens gratuitas são destinadas a visitas a parentes e atividades de lazer. O ônibus deixa de ser apenas o veículo do trabalho e passa a ser também o da convivência.

Programa Vai de Graça registra alta em Brasília

A tarifa zero completou um ano no Distrito Federal com aumento de 70% no fluxo de passageiros aos domingos e feriados, elevando a média diária de 270 mil para 458 mil viagens.

O fenômeno não é isolado. Em São Paulo, o crescimento foi de 31% no mesmo período. Dados de balanços das gestões locais indicam que a isenção de tarifa é um dos principais fatores de ampliação da circulação da população nos dias de descanso.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Catraca livre: tarifa zero avança e já alcança quase 180 cidades brasileiras em 2026

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

O custo da gratuidade

A viabilidade financeira é o principal desafio da tarifa zero no Brasil. Se por um lado a medida é defendida como política de acesso e inclusão, por outro exige planejamento para evitar perda de qualidade no serviço.

O exemplo de São Caetano do Sul, que restringiu o passe livre aos moradores, ilustra a tentativa de conter custos e preservar o sistema.

Entre experiências como a de Maricá e os desafios das grandes capitais, o país busca um modelo que permita manter a política sem comprometer a operação do transporte público.

Pressão eleitoral leva tema ao Congresso

A expansão da tarifa zero ganha força com a aproximação das eleições de 2026. O tema deixou de ser restrito à gestão municipal e passou a ocupar espaço no debate nacional.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articula a criação de uma comissão especial para discutir a institucionalização do passe livre no país.

Tags:

Ônibus Transporte Tarifa Zero

Mais recentes

Imagem - Quem são os 9 ministros do TCU e como funciona a escolha da nova vaga

Quem são os 9 ministros do TCU e como funciona a escolha da nova vaga
Imagem - Trabalhador pode faltar para levar idoso ao médico? Veja o que prevê o PL 541/26

Trabalhador pode faltar para levar idoso ao médico? Veja o que prevê o PL 541/26
Imagem - Governo pode travar concursos e reajustes a partir de 2027; entenda as novas regras

Governo pode travar concursos e reajustes a partir de 2027; entenda as novas regras