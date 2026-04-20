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Ajuda de custo no SUS: sancionada lei que garante transporte e estadia para tratamento em outra cidade

Nova regra federal normatiza o auxílio para pacientes e acompanhantes; entenda os critérios de aprovação e o veto ao reembolso.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:59

Ambulâncias do Samu
Ambulâncias do Samu Crédito: Ministério da Saúde

O deslocamento de pacientes para realizar exames, cirurgias ou tratamentos complexos longe de casa agora possui previsão expressa na Lei Federal. Sancionada nesta semana, a Lei 15.390/2026 normatiza o suporte financeiro para o transporte (seja terrestre, fluvial ou aéreo), além de alimentação e estadia para quem utiliza o SUS.

A nova regra retira a matéria do campo das portarias administrativas e a transforma em uma diretriz da Lei Orgânica da Saúde.

Profissionais da saúde

O cuidado contínuo com a saúde é o primeiro passo para prevenir doenças crônicas  por Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock
A carência de cálcio compromete funções essenciais e deve ser acompanhada por um profissional de saúde  por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
Um médico deve ser consultado ao observar sinais de baixa imunidade  por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
Além do acompanhamento médico, o tratamento da síndrome nefrótica pode envolver o uso de corticoides orais por Imagem: fizkes | Shutterstock
Atendimento médico é fundamental para o diagnóstico e o tratamento de problemas circulatórios por Imagem: BearFotos | Shutterstock
É indicado procurar um médico para investigar a taquicardia por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
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O cuidado contínuo com a saúde é o primeiro passo para prevenir doenças crônicas  por Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

Critérios de acesso

O auxílio financeiro prioriza o atendimento de saúde que não pode ser realizado no município de domicílio do cidadão. Para ter acesso, o paciente precisa de indicação médica oficial e a confirmação de que o tratamento não está disponível na sua cidade de origem.

É importante destacar que o benefício não é automático: a legislação prevê que a concessão da ajuda de custo dependerá de disponibilidade orçamentária e financeira do estado ou do município, observados os tetos financeiros e pactuações entre os gestores.

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O papel do gestor e a "vaga garantida"

Além da necessidade de deslocamento, a concessão do suporte financeiro exige que o gestor local de saúde aprove o pedido e que a unidade de saúde de destino confirme o agendamento do procedimento.

O objetivo é evitar deslocamentos desnecessários e assegurar que o recurso seja utilizado em tratamentos com vaga efetivamente garantida no sistema de regulação.

Segurança jurídica e o veto ao reembolso

Um ponto crucial da sanção foi o veto ao direito de restituição das despesas por parte do paciente. O dispositivo, que constava no projeto original, previa que o cidadão pudesse ser reembolsado caso a prefeitura ou o estado não pagassem o auxílio "em tempo hábil".

O Executivo justificou o veto alegando que a medida poderia gerar insegurança jurídica e elevar o número de processos judiciais contra o SUS, prejudicando o equilíbrio das contas da saúde.

Tags:

Brasil Saúde Sus

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