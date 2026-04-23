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Pesquisa Quaest na Bahia: primeiro levantamento de 2026 será divulgado na próxima semana

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:29

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A expectativa é que os dados sejam publicados na manhã da próxima quarta-feira (29) Crédito: Marcelo Camargo, Agência Brasil

A Quaest vai divulgar na próxima semana a primeira pesquisa eleitoral de 2026 sobre a Bahia, marcando o início de uma nova rodada de levantamentos do instituto em estados estratégicos como São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

A expectativa é que os dados sejam publicados na manhã da próxima quarta-feira (29), trazendo um retrato inicial mais consistente da disputa no estado. Este será o primeiro levantamento da Quaest na Bahia neste ano, já com um cenário mais consolidado entre os principais pré-candidatos ao governo.

Vão aparecer no estudo os nomes de: ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL), que já se colocam como pré-candidatos ao Palácio de Ondina.

Além da corrida ao governo, a pesquisa também vai incluir dados sobre a disputa pelo Senado, ampliando o alcance da análise eleitoral no estado. O levantamento foi contratado pelo Banco Genial e ouvirá cerca de 1.200 eleitores, seguindo a metodologia padrão do instituto para pesquisas de opinião em nível estadual.

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