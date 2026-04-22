TURISMO

"Palácio de Tábuas": conheça o Catetinho, o marco zero de Brasília

Setenta anos após sua construção, o museu preserva mobiliário original e a atmosfera da 'Cidade Livre'; saiba como visitar o refúgio onde JK e Niemeyer planejaram a capital entre serestas e decretos.

Matheus Marques

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:08

O Catetinho, onde o presidente JK despachava quando estava no planalto Central. (Foto: Arquivo Público do DF) Crédito: (Foto: Arquivo Público do DF)

Muito antes da inauguração oficial da capital em 1960, o poder Executivo brasileiro já pulsava no coração do cerrado. O Catetinho, erguido em 1956, foi a primeira residência oficial de Juscelino Kubitschek no Distrito Federal.

Marco zero da construção de Brasília, a estrutura de madeira serviu como posto avançado para que o "Presidente Bossa Nova" acompanhasse, centímetro a centímetro, o nascimento da cidade que mudaria o destino do país.

Catetinho 1 de 7

O cotidiano estratégico da "Cidade Livre"

A simplicidade do Catetinho era sua maior força estratégica. Projetado por Niemeyer com caráter provisório, o local foi o palco onde decretos históricos foram assinados sob o som das serestas e reuniões que varavam a madrugada.

Recebendo comitivas estrangeiras em quartos de madeira pinho, JK utilizava a sobriedade do local para demonstrar o espírito de missão nacional.

O ambiente exalava o entusiasmo dos pioneiros e a crença na "meta-síntese" do desenvolvimento brasileiro.

Memória e Visitação em 2026

Localizado na saída sul do DF, próximo ao Park Way, o museu do Catetinho resiste ao tempo como uma prova viva do desbravamento.