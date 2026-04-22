"Palácio de Tábuas": conheça o Catetinho, o marco zero de Brasília

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Matheus Marques
Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:08
Muito antes da inauguração oficial da capital em 1960, o poder Executivo brasileiro já pulsava no coração do cerrado. O Catetinho, erguido em 1956, foi a primeira residência oficial de Juscelino Kubitschek no Distrito Federal.
Marco zero da construção de Brasília, a estrutura de madeira serviu como posto avançado para que o "Presidente Bossa Nova" acompanhasse, centímetro a centímetro, o nascimento da cidade que mudaria o destino do país.
Catetinho
A simplicidade do Catetinho era sua maior força estratégica. Projetado por Niemeyer com caráter provisório, o local foi o palco onde decretos históricos foram assinados sob o som das serestas e reuniões que varavam a madrugada.
Recebendo comitivas estrangeiras em quartos de madeira pinho, JK utilizava a sobriedade do local para demonstrar o espírito de missão nacional.
O ambiente exalava o entusiasmo dos pioneiros e a crença na "meta-síntese" do desenvolvimento brasileiro.
Localizado na saída sul do DF, próximo ao Park Way, o museu do Catetinho resiste ao tempo como uma prova viva do desbravamento.
Os visitantes encontram a cozinha original e os objetos pessoais da comitiva presidencial intocados, preservando a aura de 1956. O "Palácio de Tábuas" permanece como um refúgio de silêncio e história, provando que a vontade política foi o verdadeiro alicerce sobre o qual Brasília foi construída, muito antes do primeiro traço de concreto.