ECONOMIA

Do luxo aos escombros: implosão do Torre Palace encerra batalha jurídica e ciclo de 50 anos na Capital

Operação de engenharia utilizou carga pesada de explosivos para derrubar prédio condenado; terreno no SHN dará lugar a empreendimento sustentável.

Matheus Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:00

Implosão do "Torre Palace Hotel", em Brasília. Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Setor Hoteleiro Norte de Brasília fechou um de seus capítulos mais sombrios. Em uma operação de precisão executada em janeiro de 2026, o antigo Torre Palace Hotel foi reduzido a entulho em poucos segundos.

O evento encerra uma novela que se arrastava desde 2013, é o capítulo final de uma crônica melancólica que misturou luxo, descaso, insegurança e problemas sanitários no coração da cidade.

Implosão do Torre Palace 1 de 4

Foram apenas alguns segundos para transformar 53 anos de história em 20 mil toneladas de entulho.

Batalha jurídica e o "risco invisível"

A trajetória até a implosão foi pavimentada por incertezas. Em 2019, o governo chegou a ter o pedido de demolição negado pela Justiça, que não via risco iminente de desabamento, apesar do cenário de guerra encontrado após a desocupação de movimentos sociais em 2016.

A degradação, porém, era irreversível aos olhos do mercado. A virada de chave veio apenas no segundo semestre de 2025, com a venda do imóvel e a atualização dos laudos técnicos que atestaram a inviabilidade da estrutura.

O que vem por aí: Sustentabilidade sobre as ruínas

Com a área limpa, o foco agora se volta para a revitalização do quadrante. O projeto aprovado para o local prevê um complexo hoteleiro de última geração, alinhado com normas de sustentabilidade que o antigo projeto de 1973 sequer imaginava.

Enquanto alguns tomam raio, multidão efervescente assiste implosão do Torre Palace, prédio abandonado de Brasília. pic.twitter.com/yQhV1f7YyB — OMusic (@omusicnet) January 27, 2026

O terreno já possui diretrizes para a construção de um novo hotel que atenda aos padrões modernos de ESG (Ambiental, Social e Governança). O objetivo dos novos proprietários é reaquecer o turismo de negócios na região, aproveitando a localização estratégica em relação ao centro do poder.