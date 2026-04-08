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Último dia de inscrições para concurso da Marinha com 128 vagas imediatas e salários iniciais de R$ 9 mil

Oportunidades são para o nível superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:30

Marinha do Brasil
Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

Termina nesta quarta-feira (8) o prazo das inscrições para seis concursos públicos da Marinha do Brasil que somam 128 vagas para ingresso na carreira de Oficial. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com salários iniciais acima de R$ 9 mil.

Os certames contemplam vagas para o Corpo de Engenheiros, Quadros de Saúde (Apoio à Saúde, Médicos e Cirurgiões-Dentistas), além dos Quadros Técnico e de Capelães Navais, cada um com diferentes especialidades. As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da Marinha, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Vagas e requisitos

Ao todo, estão sendo ofertadas 32 vagas para o Quadro Técnico, 26 para o Corpo de Engenheiros, 50 para o Quadro de Médicos, seis para Cirurgiões-Dentistas, 12 para o Quadro de Apoio à Saúde e duas para Capelães Navais.

Podem concorrer homens e mulheres que atendam aos critérios estabelecidos em edital, como ser brasileiro nato e ter menos de 35 anos até 30 de junho de 2027, na maioria das áreas. Também é exigido diploma de nível superior — ou conclusão até a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO) —, além de registro no conselho profissional correspondente, exceto para candidatos da área de Direito.

Para o Quadro de Capelães Navais, há exigências específicas, como idade entre 30 e 40 anos até a mesma data de corte, formação teológica reconhecida pela autoridade religiosa e, no mínimo, três anos de atuação em atividades pastorais, além de documentação que comprove vínculo e autorização da instituição religiosa.

No caso das vagas para médicos e cirurgiões-dentistas em âmbito regional, os candidatos devem apresentar título de especialista ou certificado de residência na área escolhida até a matrícula no CFO.

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Etapas

O processo seletivo inclui diversas etapas, como prova objetiva de conhecimentos profissionais, redação e, em alguns casos, prova discursiva e tradução de texto. Também estão previstas avaliação física, inspeção de saúde, análise de títulos, verificação de documentos e avaliação psicológica. As provas escritas estão marcadas para o dia 24 de maio.

O Teste de Aptidão Física (TAF) é obrigatório para todos os candidatos e tem caráter eliminatório. A avaliação inclui provas de natação e corrida. Para a maioria das vagas, é necessário nadar 25 metros em até 50 segundos (homens) ou 1 minuto (mulheres), além de correr 2.400 metros em até 16 minutos (homens) ou 17 minutos (mulheres).

Os aprovados dentro do número de vagas ingressam na Marinha como guarda-marinha e passam pelo Curso de Formação de Oficiais, realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro. Durante o período, que dura cerca de nove meses, os alunos recebem remuneração inicial de R$ 9.663,60, além de benefícios como alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a conclusão do curso, os formandos são promovidos ao posto de primeiro-tenente.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Processo Seletivo Marinha

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