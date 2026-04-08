EMPREENDEDORISMO FEMININO

A moda como estratégia e o luxo do autocuidado

Quando a marca é a própria mulher: identidade como diferencial competitivo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:00

“Estética vazia não sustenta negócios”: coerência é o novo luxo no mercado premium Crédito: Divulgação

No dinâmico mercado da moda soteropolitana, onde as tendências nascem e morrem na velocidade de um “scroll”, Laiz De Monteê escolheu o caminho da perenidade. Em 2026, a empresária completa dez anos de uma jornada que transformou seu nome em um adjetivo: viver o “lado Laíz De Monteê da vida” tornou-se sinônimo de um equilíbrio sofisticado entre a alta performance nos negócios e o rigor no autocuidado.

Para Laiz, a estética nunca foi um fim em si mesma, mas uma ferramenta de poder. À frente de uma marca que funde sua persona à entrega comercial, ela defende que o verdadeiro diferencial do mercado premium não está apenas na etiqueta, mas na coerência entre o que se fala e o que se entrega. “Estética vazia não sustenta negócios”, sentencia a empresária, que viu seus eventos de networking — como o concorrido Reverbere Experience — esgotarem ingressos ao unir discussões de carreira com práticas de wellness.

Nesta entrevista, ela reflete sobre a maturidade de uma década na moda, a importância de selecionar conexões intencionais e como a fé e a intuição a guiaram em uma Salvador vibrante, onde o desafio é fazer a mulher multitarefas entender que ela própria deve ser sua maior prioridade.

Laíz, você completa dez anos de trajetória em 2026. Se pudesse voltar ao início, o que diria para a Laíz que estava dando os primeiros passos na moda em Salvador?

Mais importante do que não falar, é não ouvir. Quem sabe da sua dor e do seu negócio é você. Confie no que está fazendo e apenas siga. Acredite no seu feeling.

O texto menciona que sua marca e sua persona se fundiram. Em algum momento você sentiu medo de que a “empresária” engolisse a “mulher”, ou essa integração foi sua maior força?

Em momento algum senti esse medo. Esse é o maior diferencial da marca, que traz as soluções da vida da mulher real. Isso reflete as escolhas dos produtos que viram um posicionamento de vida.

Você afirma que “estética vazia não sustenta negócios”. Como uma empreendedora que está começando agora pode identificar se o seu propósito é real ou apenas um “discurso bonito” para o Instagram?

Moda não é futilidade; é força econômica, social e cultural que movimenta trilhões de dólares no mundo todo. Quando afirmo que “estética vazia não sustenta negócios”, falo sobre coerência. As mulheres de hoje buscam significado, não apenas elogios superficiais. Quando há alinhamento entre discurso, entrega e transformação gerada, deixa de ser “fala bonita” e passa a ser verdade. A empreendedora que está começando deve se perguntar: se o Instagram deixasse de existir amanhã, minha marca continuaria fazendo sentido? Se a resposta for não, talvez exista mais discurso do que propósito. Minha primeira dica é que a empreendedora que está começando agora identifique o DNA da sua própria marca e o DNA da mulher que consome o seu produto. Então, fale a linguagem dessa mulher.

O networking intencional é um dos seus pilares. Qual é a diferença entre um encontro social comum e um ambiente focado em construir “capital social qualificado”, como você faz nos seus eventos?

A chave para o networking intencional, que promove conexão estratégica, é selecionar as pessoas que possam ter os mesmos interesses que você e que estejam atreladas a negócios que se conectem com o seu, gerando um real potencial de colaboração e oportunidade. São essas conexões que buscamos estabelecer e fortalecer nos eventos, a partir de um cuidado especial com esses convites, que geralmente são ditados pelos temas de cada evento. Hoje, essas conexões que são feitas para além do momento são o grande diferencial e o grande atrativo dos eventos da Laíz De Monteê, que se tornaram extremamente concorridos.

O Reverbere Experience esgotou ingressos em 2025 e já teve edição em 2026. Por que unir bem-estar (wellness) e negócios faz tanto sentido para a mulher executiva de hoje?

Fazemos eventos Wellness há 3 anos, antes mesmo do mercado perceber esse movimento e alavancar isso como tendência, então, a mulher da comunidade Laíz De Monteê está nesse movimento há bastante tempo. E isso porque proporcionamos uma comunidade de acolhimento e escuta das nossas clientes e percebemos o espaço que havia ali para a busca e valorização do autocuidado, que deixou de ser luxo e, hoje, é estratégia. Unir wellness e negócios faz sentido porque a mulher executiva de hoje entende que performance e bem-estar caminham juntos. Alta performance sem equilíbrio não se sustenta.

Você fala sobre viver o “lado Laíz De Monteê da vida”. Como você define esse lifestyle em três palavras que não podem faltar no dia a dia de uma mulher potente?

Amor próprio, autocuidado e empoderamento.

Em uma cidade tão cultural e vibrante como Salvador, quais são os maiores desafios e as maiores vantagens de empreender no mercado premium feminino?

A nossa cliente tem um olhar de amor e reconhecimento pela nossa cidade e cultura e sempre estive atenta a isso porque também tenho o mesmo olhar. Para o verão de 2026, lancei o Guia de Verão Laíz De Monteê, que é uma série de conteúdos publicados no @laizdemontee com dicas de looks e locais para visitar na nossa cidade. Salvador, tão cultural, vibrante e cheia de eventos, abre portas para a importância de estar bem vestida todos os dias porque isso é um dos movimentos de expressão, identidade, estilo de vida e autocuidado. O desafio é lembrar a essa mulher multitarefas que ela precisa ser a prioridade.

Muitas mulheres têm dificuldade em precificar seu valor. Como você ensina sua comunidade a entender que o público “está disposto a pagar” quando enxerga verdade e coerência?

Na nossa comunidade, eu ensino que o público está disposto a pagar quando percebe verdade e coerência e isso começa com consistência entre discurso e prática. O principal compromisso é oferecer a melhor curadoria, o que significa selecionar fornecedores com muito critério, fazer uma produção 100% nacional e valorizar a cadeia produtiva. Trabalhamos com modelagens bem construídas, tecidos de qualidade, calçados com excelente acabamento e acessórios com pedras naturais. Porque cada escolha comunica intenção, identidade e posicionamento. Mais do que vender um produto, oferecemos uma consultoria de imagem e uma experiência completa na loja, fazendo de tudo para que a cliente entenda por que aquela peça faz sentido para ela, como ela expressa sua essência e como fortalece sua presença. Quando existe clareza de propósito, coerência nas decisões e entrega consistente, o preço deixa de ser o centro da conversa. O público não paga apenas pelo produto; ele paga pela verdade da marca, pela segurança da curadoria e pela transformação que aquela escolha representa.

Qual foi o maior “não” que você recebeu nessa década de estrada e que, no fim das contas, foi essencial para você chegar onde está hoje?

Eu tenho algo muito forte dentro de mim que é a minha fé; eu oro e entrego e consagro tudo a Deus. Dentro das marcas com as quais eu trabalho, sejam as que eu busquei ou as que bateram na minha porta para entrar, nunca tive um não. Mas já tive marcas que eu queria muito comigo e fiquei amarrada a elas, mas, depois de um tempo, consegui enxergar que não faziam tanto sentido quanto eu pensava.

Para fechar: o empreendedorismo feminino em Salvador está amadurecendo. Qual é o legado que você deseja deixar para as próximas gerações de empresárias baianas até 2030?

Eu digo que elas devem viver as suas verdades e levar adiante um negócio de acordo com o que elas acreditam e não de acordo com o que o mercado dita. E que não abram mão de atendimento premium, experiência de acolhimento e espaço de escuta para a cliente.

Quem é Laiz de Monteê?