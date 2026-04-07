EMPREGOS E SOLUÇÕES

CDL Jovem Salvador promove encontro sobre impactos das novas decisões do TST no ambiente empresarial

Especialistas debatem decisões recentes do TST e seus efeitos práticos na rotina das empresas em Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de abril de 2026 às 22:12

Encontro da CDL Jovem reúne empresários e gestores para discutir segurança jurídica e atualizações nas relações de trabalho, com a a juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região, Luziane Silva Carvalho Crédito: Divulgação

A CDL Jovem, órgão da CDL Salvador, realiza no próximo dia 09/04 (quinta-feira), às 12h, mais uma edição do Encontro CDL Jovem. Realizado em parceria com a TreS Advocacia e Consultoria, o evento está marcado para acontecer no Restaurante Barbacoa, localizado na Av. Tancredo Neves, e promete reunir empresários, gestores e jovens lideranças da capital baiana.

Com o tema “Novas decisões do TST e os impactos no mundo do trabalho”, o encontro terá como palestrante a juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região, Luziane Silva Carvalho Farias, que vai apresentar, de forma prática, como as recentes decisões do Tribunal Superior do Trabalho impactaram diretamente a rotina das empresas, utilizando exemplos reais e esclarecendo o público presente.

Interessados em participar devem confirmar presença preenchendo o formulário online disponível no link: https://forms.gle/Gab5vkWwRajU5gaZ6. O evento contará com almoço de adesão no valor de R$ 225,00, com pagamento realizado no local.

Para o presidente da CDL Jovem Salvador, Alberto Nunes Filho, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com a qualificação e atualização do empresariado local. “Discutir as atualizações do TST com profundidade e clareza é fundamental para que empresários e gestores atuem com mais segurança jurídica. Nosso objetivo é proporcionar neste almoço um conteúdo relevante, que seja esclarecedor e contribua diretamente para a rotina e tomada de decisões dentro das empresas”, afirma.

“Os participantes podem esperar um encontro bastante construtivo, no qual sejam verificados os novos parâmetros que, juntamente com a lei, conplementado-a, regulam as relações de trabalho. Estes parâmetros são os precedentes vinculantes do TST, por meio dos quais o Tribunal consolida seu papel uniformizador da jurisprudência nacional. Conhecer os precedentes é conhecer o Direito do Trabalho em movimento”, declara Marcos Stallone, um dos sócios da TreS Advocacia e Consultoria.