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IMC abre cerca de 150 vagas afirmativas para profissionais 40+ em suas operações

Com inscrições até 06 de maio, a iniciativa busca ampliar a diversidade etária e criar oportunidades de trabalho e renda em todo país

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de abril de 2026 às 21:33

Diversidade geracional entra na agenda corporativa como diferencial competitivo
Diversidade geracional entra na agenda corporativa como diferencial competitivo Crédito: Shutterstock

Em um cenário em que profissionais com mais de 40 anos ainda enfrentam desafios para se recolocar, a International Meal Company (IMC) anuncia a abertura de aproximadamente 150 vagas afirmativas voltadas a esse público. As oportunidades são para atuação nas marcas Frango Assado, Pizza Hut, Viena e Cozinha Central.

O prazo de inscrição irá até 06 de maio e tem como objetivo ampliar a diversidade etária nas operações, ao mesmo tempo em que cria novas possibilidades de trabalho, renda e continuidade de carreira para profissionais 40+. As inscrições serão realizadas por meio da página dedicada às vagas afirmativas na plataforma Gupy, com vagas organizadas por cada marca, região e função, incluindo informações detalhadas sobre benefícios, escala de trabalho e pré-requisitos.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de diversidade e inclusão da IMC, que reconhece o valor de equipes multigeracionais e aposta na complementaridade de experiências para fortalecer suas operações. “Nosso objetivo é criar oportunidades reais para que diferentes trajetórias profissionais encontrem espaço dentro da companhia, com respeito, desenvolvimento e possibilidade de crescimento”, afirma Fernanda Fernandes, Diretora Executiva de Gente & Gestão, Jurídico e Compliance da International Meal Company (IMC).

As vagas não exigem experiência prévia e têm como requisito mínimo o ensino fundamental incompleto. As oportunidades são para atuação em funções operacionais, como atendimento e cozinha, com posições abertas em diferentes regiões do país. Os novos colaboradores contam com benefícios como vale-alimentação ou alimentação no local, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, acesso ao TotalPass, SESC e parcerias com empresas de entretenimento.

Na IMC, o desenvolvimento dos colaboradores é contínuo, com iniciativas voltadas ao fortalecimento de habilidades e à evolução profissional ao longo da jornada na companhia.

Com assessoria

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