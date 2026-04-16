TURISMO

Por que a Catedral de Brasília começa no escuro e termina em luz intensa

Projeto de Oscar Niemeyer usa túnel e vitrais para criar contraste que marca a experiência de quem entra no templo

Matheus Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:30

A Catedral de Brasília Crédito: Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Entrar na Catedral de Brasília é passar por uma experiência sensorial pensada nos mínimos detalhes por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo. O acesso ao templo é feito por um túnel descendente e propositalmente escuro, que prepara o visitante para o contraste com o interior iluminado.



Ao sair do corredor, o espaço se abre com luz natural filtrada pelos vitrais, criando um efeito visual que se tornou uma das marcas da arquitetura do local.



Catedral de Brasília 1 de 3

O efeito do túnel escuro

A entrada subterrânea não é apenas estética. O percurso foi pensado para intensificar a percepção do espaço interno, criando uma transição gradual entre o exterior e o ambiente principal da catedral.

O contraste entre sombra e luz reforça a sensação de amplitude e destaca a estrutura do edifício.

A estrutura dos 16 pilares

A sustentação da Catedral está nas 16 colunas de concreto que se projetam em direção ao céu. O desenho lembra mãos em prece e também já foi associado à coroa de espinhos.



O cálculo estrutural permitiu eliminar apoios visíveis, criando a impressão de leveza mesmo em uma obra de concreto armado.



Luz e vitrais

A iluminação natural é parte central do projeto. Os vitrais assinados por Marianne Peretti filtram a luz do sol e criam variações de cor ao longo do dia.

Além do efeito visual, os elementos também ajudam a reduzir a incidência direta de calor no interior do templo.

Clima e conforto

O espelho d’água ao redor da estrutura contribui para amenizar a temperatura, ajudando a umidificar o ar antes que ele entre no ambiente interno.

A solução complementa o projeto arquitetônico e melhora o conforto de visitantes e fiéis.