Por que a Catedral de Brasília começa no escuro e termina em luz intensa

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Matheus Marques
Publicado em 16 de abril de 2026 às 09:30
Entrar na Catedral de Brasília é passar por uma experiência sensorial pensada nos mínimos detalhes por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo. O acesso ao templo é feito por um túnel descendente e propositalmente escuro, que prepara o visitante para o contraste com o interior iluminado.
Ao sair do corredor, o espaço se abre com luz natural filtrada pelos vitrais, criando um efeito visual que se tornou uma das marcas da arquitetura do local.
Catedral de Brasília
A entrada subterrânea não é apenas estética. O percurso foi pensado para intensificar a percepção do espaço interno, criando uma transição gradual entre o exterior e o ambiente principal da catedral.
O contraste entre sombra e luz reforça a sensação de amplitude e destaca a estrutura do edifício.
A sustentação da Catedral está nas 16 colunas de concreto que se projetam em direção ao céu. O desenho lembra mãos em prece e também já foi associado à coroa de espinhos.
O cálculo estrutural permitiu eliminar apoios visíveis, criando a impressão de leveza mesmo em uma obra de concreto armado.
A iluminação natural é parte central do projeto. Os vitrais assinados por Marianne Peretti filtram a luz do sol e criam variações de cor ao longo do dia.
Além do efeito visual, os elementos também ajudam a reduzir a incidência direta de calor no interior do templo.
O espelho d’água ao redor da estrutura contribui para amenizar a temperatura, ajudando a umidificar o ar antes que ele entre no ambiente interno.
A solução complementa o projeto arquitetônico e melhora o conforto de visitantes e fiéis.
A Catedral de Brasília segue como um dos principais exemplos da arquitetura moderna no país, combinando engenharia e estética em uma experiência que vai além da função religiosa.