Turismo

Túneis secretos na Esplanada revelam o que existe embaixo de Brasília

Galerias subterrâneas sustentam a máquina pública e explicam a origem dos boatos

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:38

Esplanada dos Ministérios Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Brasília abriga, sob o Eixo Monumental, um de seus mistérios mais persistentes, o folclore das passagens subterrâneas da Esplanada dos Ministérios. Enquanto o imaginário popular projeta rotas de fuga dignas de filmes de espionagem, dados técnicos revelam uma realidade pragmática. O que existe, de fato, são galerias de utilidade pública: estruturas que abrigam fiação, esgoto e redes de comunicação, garantindo a engrenagem do Estado sem ferir a estética da capital tombada.



Esplanada dos Ministérios 1 de 5

A origem da cidade invisível sob Brasília

Erguida em ritmo recorde entre 1957 e 1960, a Esplanada dos Ministérios foi um prodígio de logística dentro do plano urbanístico de Lúcio Costa e com edifícios projetados por Oscar Niemeyer. Naquele período, o subsolo da nova capital foi escavado para receber fundações robustas e uma rede de infraestrutura complexa, projetada para sustentar as demandas de uma cidade moderna.



As lendas sobre túneis estratégicos ganharam fôlego durante o regime militar e em ciclos de instabilidade política. O isolamento de perímetros de segurança e o caráter restrito de áreas técnicas alimentaram a tese de uma cidade invisível sob o asfalto. No imaginário popular, essas conexões supostamente ligariam o Congresso aos palácios presidenciais, servindo como rotas cinematográficas para evacuações em massa.



Mitos de fuga e a realidade da segurança

Narrativas sobre túneis estratégicos interligando o Congresso Nacional ao Palácio do Planalto ou ao Ministério da Defesa costumam emergir em períodos de instabilidade política. No entanto, a segurança institucional se baseia em múltiplas camadas de proteção, com foco em controle de acesso, monitoramento e protocolos de superfície, e não em labirintos subterrâneos ocultos.



As passagens de pedestres que existem são acessos funcionais e restritos, muito distantes dos bunkers de guerra que muitos brasilienses acreditam existir debaixo dos gramados centrais. Essas conexões pontuais servem para facilitar o fluxo de servidores entre prédios anexos, longe dos holofotes e da exposição climática.



A infraestrutura invisível que sustenta Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF) e órgãos responsáveis pela infraestrutura e manutenção urbana mantêm monitoramento contínuo das galerias subterrâneas, com acesso restrito a equipes técnicas e de segurança. Longe do folclore urbano, o subsolo da Esplanada abriga uma densa malha de fibra óptica e sistemas de utilidade pública que garantem a conectividade governamental e a operacionalidade da capital.

