Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é a Marcha dos Prefeitos e por que ela atrai a alta cúpula do país

Para o municípios, os problemas reais da sociedade, desde os buracos nas estradas até a falta de infraestrutura urbana, estouram diretamente nos gabinetes das prefeituras e das câmaras de vereadores

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00

27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina Crédito: Foto: Divulgação/CNM

A busca por autonomia financeira e por uma fatia mais justa do bolo tributário nacional ditou o ritmo prático da 27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, que terminou na quinta-feira (21/05), em Brasília.

Capitaneado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento funcionou como uma verdadeira arena de pressão para prefeitos e secretários que enfrentam o desafio diário de gerir demandas essenciais da população com recursos severamente limitados.

Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina

27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM
1 de 5
27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina por Foto: Divulgação/CNM

O balcão de negociações para conter a crise nos municípios

Para além das discussões de palanque e do cenário político tradicional, o fórum se justificou como um mutirão burocrático voltado a destravar convênios e emendas emperradas no governo federal.

A lógica defendida pelos gestores locais é simples: os problemas reais da sociedade, desde os buracos nas estradas até a falta de infraestrutura urbana, estouram diretamente nos gabinetes das prefeituras e das câmaras de vereadores.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

China aposta em parceria com o Brasil contra turbulências geopolíticas

Redes sociais superam TV como principal fonte de política para brasileiros

'Se eu for eleito, a segurança pública vai ser blindada e sem nenhuma interferência política”, diz ACM Neto

Para responder de forma imediata à pressão das 5.569 cidades do país, o Governo Federal precisou montar postos avançados e plantões de atendimento técnico no local do evento.

Essa força-tarefa permitiu o encaminhamento direto de pendências fiscais e orçamentárias através de fundos federais estratégicos.

FNS (Fundo Nacional de Saúde): focado na aceleração e liberação de repasses financeiros represados para hospitais municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação): dedicado a destravar verbas carimbadas para a manutenção de escolas e construção de creches.

FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social): voltado para a regularização de recursos destinados a programas sociais de combate à pobreza e acolhimento.

A validação institucional do movimento

O impacto desse esforço conjunto foi endossado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que classificou a Marcha como o motor da descentralização administrativa do Brasil.

O encerramento do encontro consolida a mensagem estampada nos pavilhões da capital federal de que "O Brasil que dá certo nasce nos Municípios", demonstrando que o equilíbrio dos serviços essenciais oferecidos ao cidadão depende diretamente da agilidade das canetadas dadas em Brasília.

Tags:

Brasil Governo Federal Prefeitos Politica

Mais recentes

Imagem - ACM Neto reúne multidão em Santa Rita de Cássia e critica saúde no oeste: 'É fila de ambulância na porta do hospital'

ACM Neto reúne multidão em Santa Rita de Cássia e critica saúde no oeste: 'É fila de ambulância na porta do hospital'
Imagem - Fila do INSS ganha prazo final: saiba o que muda para quem espera o benefício

Fila do INSS ganha prazo final: saiba o que muda para quem espera o benefício
Imagem - 'O PT volta a Macaúbas para prometer o que não entregou em quase 20 anos', diz prefeito

'O PT volta a Macaúbas para prometer o que não entregou em quase 20 anos', diz prefeito