O que é a Marcha dos Prefeitos e por que ela atrai a alta cúpula do país

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Matheus Marques
Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00
A busca por autonomia financeira e por uma fatia mais justa do bolo tributário nacional ditou o ritmo prático da 27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, que terminou na quinta-feira (21/05), em Brasília.
Capitaneado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento funcionou como uma verdadeira arena de pressão para prefeitos e secretários que enfrentam o desafio diário de gerir demandas essenciais da população com recursos severamente limitados.
Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina
Para além das discussões de palanque e do cenário político tradicional, o fórum se justificou como um mutirão burocrático voltado a destravar convênios e emendas emperradas no governo federal.
A lógica defendida pelos gestores locais é simples: os problemas reais da sociedade, desde os buracos nas estradas até a falta de infraestrutura urbana, estouram diretamente nos gabinetes das prefeituras e das câmaras de vereadores.
Para responder de forma imediata à pressão das 5.569 cidades do país, o Governo Federal precisou montar postos avançados e plantões de atendimento técnico no local do evento.
Essa força-tarefa permitiu o encaminhamento direto de pendências fiscais e orçamentárias através de fundos federais estratégicos.
FNS (Fundo Nacional de Saúde): focado na aceleração e liberação de repasses financeiros represados para hospitais municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação): dedicado a destravar verbas carimbadas para a manutenção de escolas e construção de creches.
FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social): voltado para a regularização de recursos destinados a programas sociais de combate à pobreza e acolhimento.
O impacto desse esforço conjunto foi endossado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que classificou a Marcha como o motor da descentralização administrativa do Brasil.
O encerramento do encontro consolida a mensagem estampada nos pavilhões da capital federal de que "O Brasil que dá certo nasce nos Municípios", demonstrando que o equilíbrio dos serviços essenciais oferecidos ao cidadão depende diretamente da agilidade das canetadas dadas em Brasília.