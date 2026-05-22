POLÍTICA

O que é a Marcha dos Prefeitos e por que ela atrai a alta cúpula do país

Para o municípios, os problemas reais da sociedade, desde os buracos nas estradas até a falta de infraestrutura urbana, estouram diretamente nos gabinetes das prefeituras e das câmaras de vereadores

Matheus Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00

27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como "Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina Crédito: Foto: Divulgação/CNM

A busca por autonomia financeira e por uma fatia mais justa do bolo tributário nacional ditou o ritmo prático da 27ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios, que terminou na quinta-feira (21/05), em Brasília.

Capitaneado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento funcionou como uma verdadeira arena de pressão para prefeitos e secretários que enfrentam o desafio diário de gerir demandas essenciais da população com recursos severamente limitados.

Marcha dos Prefeitos". Considerado o maior evento municipalista da América Latina 1 de 5

O balcão de negociações para conter a crise nos municípios

Para além das discussões de palanque e do cenário político tradicional, o fórum se justificou como um mutirão burocrático voltado a destravar convênios e emendas emperradas no governo federal.

A lógica defendida pelos gestores locais é simples: os problemas reais da sociedade, desde os buracos nas estradas até a falta de infraestrutura urbana, estouram diretamente nos gabinetes das prefeituras e das câmaras de vereadores.

Para responder de forma imediata à pressão das 5.569 cidades do país, o Governo Federal precisou montar postos avançados e plantões de atendimento técnico no local do evento.

Essa força-tarefa permitiu o encaminhamento direto de pendências fiscais e orçamentárias através de fundos federais estratégicos.

FNS (Fundo Nacional de Saúde): focado na aceleração e liberação de repasses financeiros represados para hospitais municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação): dedicado a destravar verbas carimbadas para a manutenção de escolas e construção de creches.

FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social): voltado para a regularização de recursos destinados a programas sociais de combate à pobreza e acolhimento.

A validação institucional do movimento

O impacto desse esforço conjunto foi endossado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que classificou a Marcha como o motor da descentralização administrativa do Brasil.