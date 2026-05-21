POLÍTICA

Voa Brasil: programa garante passagens de avião a R$ 200 para aposentados do INSS

Iniciativa abre as portas do mercado aéreo para a terceira idade na baixa temporada; veja regras de elegibilidade, limite de bilhetes e como acessar o canal oficial

Matheus Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:00

Voa Brasil abre as portas do mercado aéreo para a terceira idade Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A iniciativa do programa Voa Brasil abre uma oportunidade estratégica para que idosos aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) planejem deslocamentos interestaduais com custos reduzidos, preenchendo uma demanda por passagens aéreas mais baratas e viáveis para o orçamento da terceira idade.

Tornar o transporte aéreo mais acessível e democratizar as viagens pelo país são as premissas centrais do Voa Brasil, considerado o primeiro programa de inclusão social da aviação nacional.

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O desenho do programa foi estruturado pelo Governo Federal para otimizar a malha aérea do país. A meta é ocupar assentos ociosos que costumam viajar vazios durante a baixa temporada ou em dias e horários específicos de menor procura, permitindo que o público sênior viaje sem inflacionar o mercado regular.

As regras do jogo: cotas e o teto de R$ 200

Para assegurar a eficiência da política pública, o acesso aos bilhetes promocionais segue regras de elegibilidade definidas pelo Ministério dos Portos e Aeroportos:

Teto tarifário: o valor fixado por trecho é de R$ 200, lembrando que a taxa de embarque cobrada pelos aeroportos corre por fora e deve ser paga na reserva.

Critério de frequência: o benefício é restrito a quem não realizou nenhuma viagem de avião nos últimos 12 meses.

Limite anual: o sistema limita a compra a até dois bilhetes por ano para cada beneficiário.

Exclusividade: os bilhetes emitidos são estritamente nominais e intransferíveis, impedindo que a passagem seja repassada a terceiros.

A validação digital e o canal oficial

Com o objetivo de blindar o cidadão contra golpes e fraudes financeiras na internet, o Governo Federal reforça que as passagens devem ser buscadas exclusivamente pelo link oficial do portal gov.br/voabrasil.

Para conseguir efetuar o login e validar o perfil promocional com segurança, o aposentado precisa possuir uma conta de nível Prata ou Ouro no sistema Gov.br.

Prioridade e blindagem jurídica nos aeroportos

Além das tarifas reduzidas, o embarque dos passageiros acima de 60 anos é resguardado por uma rede de proteção jurídica baseada no Estatuto do Idoso e em normas vigentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O amparo legal estende-se com rigidez a situações de falhas na prestação de serviços por parte das companhias aéreas, assegurando assistência imediata e prioritária ao idoso em episódios como:

Cancelamentos de voos ou atrasos que gerem perda de conexão;

Práticas de overbooking (venda de passagens além da capacidade da aeronave);

Alterações unilaterais de horários e itinerários por parte das empresas;

Extravio, violação ou danos materiais a bagagens despachadas.