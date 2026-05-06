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Compliance Cibernético: lei que amplia penas para golpes digitais e roubo de celulares já está em vigor

Com penas de até 10 anos de reclusão, nova legislação mira no mercado ilegal de aparelhos e pune a cessão de 'contas laranja'; Banco Central aposta no MED 2.0 para acelerar devoluções

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:00

BCE planeja teste de resistência de bancos a ataques cibernéticos em 2024
Lei 15.397/2026 endurece as penas para crimes de fraudes cibernéticas. Crédito: Reprodução

A recente entrada em vigor da Lei 15.397/2026, publicada oficialmente nesta semana, acende um sinal de alerta no compliance das instituições financeiras e operadoras de telefonia. Ao mirar no mercado ilegal de celulares e nas fraudes digitais, o Governo Federal não apenas busca punir o criminoso, mas também indiretamente cobra uma postura mais agressiva das empresas na proteção do correntista.

A nova legislação reconhece a sofisticação do crime cyber-financeiro e tenta equilibrar a balança de risco patrimonial que hoje depende pesadamente contra o consumidor.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Rastreio e o Mecanismo Especial de Devolução (MED)

Mesmo com penas mais duras, a eficiência do combate à fraude depende da velocidade de resposta tecnológica. O Banco Central orienta que, em caso de golpe, a vítima acione imediatamente sua instituição financeira para que o Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0) seja ativado. Essa nova versão do sistema permite o rastreio de valores em múltiplas camadas de contas, dificultando a dispersão do dinheiro roubado.

"A reclamação rápida é crucial para o bloqueio e a tentativa de recuperação dos valores transacionados", destaca o BC. Esse protocolo é a peça-chave para garantir que as instituições não sejam usadas como vetores de lavagem de dinheiro rápido, uma das frentes que a nova lei de receptação tenta asfixiar ao punir quem lucra com o crime.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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A Nova Fronteira do Risco: O Roubo de Celular

A intersecção entre o crime físico (roubo do aparelho) e o digital (acesso às contas) é o maior desafio regulatório atual. A Anatel e a Câmara dos Deputados reforçam que a prevenção envolve o uso de ferramentas governamentais como o "Celular Seguro" para o bloqueio centralizado do dispositivo e acesso a bancos.

Para as operadoras, a lei impõe um rigor maior no bloqueio de IMEIs e na verificação de autenticidade na ativação de linhas, visando desmontar a cadeia de valor que sustenta o furto de aparelhos e as consequentes fraudes financeiras que drenam o PIB da economia digital brasileira.

A nova lei, que alterou o Código Penal Brasileiro, prevê penas de reclusão de quatro a dez anos e multa para crimes de golpes ou fraudes bancárias. A punição se aplica a furtos cometidos por meio de dispositivos eletrônicos ou informáticos — estejam eles conectados ou não à rede — independente da violação de mecanismos de segurança ou da utilização de programas maliciosos.

Tags:

Fraude Golpe Virtual Cibercrime Fraudes Financeiras Leis

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