POLÍTICA

João Roma ironiza 'prazo PT' para a construção de adutora em Irecê: 'Prometeram para 2049'

O ex-ministro da Cidadania salientou que a proposta virou motivo de “chacota” entre quem participou do evento político da chapa governista na região

Pombo Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:33

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Sidney Haack/Divulgação

Pré-candidato a senador e presidente do PL na Bahia, João Roma ironizou, nesta quarta-feira (6), o prazo dado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a construção de uma adutora em Irecê: 2049.

O ex-ministro da Cidadania salientou que a proposta virou motivo de “chacota” entre quem participou do evento político da chapa governista na região.

“Tem meta que deu até motivo de chacota. Tinha meta aqui para resolver o assunto da adutora em 2049. Então, tem que ver a eleição de 2049 e aí deixa para eleger o pessoal lá em 2049. Nessa eleição agora, a gente vai seguir junto para mudar a Bahia e mudar o Brasil”, disse Roma, em entrevista à Rádio Caraíbas FM, de Irecê.

Roma ressaltou que, se o objetivo do governo estadual ao realizar o Programa de Governo Participativo (PGP) na cidade era ouvir as demandas e identificar as prioridades da região, não haveria necessidade da iniciativa.