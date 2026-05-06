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Quaest: Governo Lula é reprovado em seis de dez estados

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:54

Lula
Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (6), mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado em seis dos dez estados onde o levantamento foi feito.

Os estados em que a desaprovação supera a aprovação são: Paraná (60%), São Paulo (58%), Goiás (61%), Rio Grande do Sul (56%), Rio de Janeiro (56%) e Minas Gerais (54%).

Em quatro dos dez, o governo Lula é aprovado pela maioria. São eles: Pará (49%), Ceará (58), Bahia (60%) e Pernambuco (61%).

A pesquisa mostra também que, na média dos 10 estados, Lula é desaprovado por 52% dos eleitores e aprovado por 43%.

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Os números são provenientes de pesquisas feitas pela Quaest em 10 estados entre os dias 21 e 28 de abril. No total, foram feitas 11.646 entrevistas presenciais face a face.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para São Paulo e 3 pontos para os demais estados pesquisadores, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Ceará e Pará.

Tags:

Lula Eleições Eleição 2026

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