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ACM Neto fará evento para discutir educação na Bahia; saiba quando e quem participa

Este será o quarto evento promovido pelo pré-candidato ao governo estadual para debater áreas consideradas estratégicas para a Bahia

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:51

Sidney Lins Jr. / Agência Liderança
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto  Crédito: Sidney Lins Jr. / Agência Liderança

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) vai promover um evento para debater a situação da educação pública no estado. Segundo apurou o CORREIO, a expectativa é de que o encontro aconteça no dia 2 de junho.

Dois nomes já estão confirmados: o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, e o ex-ministro da Educação Mendonça Filho. Este será o quarto evento promovido por ACM Neto para discutir áreas consideradas estratégicas para a Bahia. Antes, já foram realizados encontros sobre segurança pública, saúde e seca.

Os eventos têm sido utilizados para discutir propostas e reunir especialistas de diferentes áreas. Durante os encontros, Neto também tem assinado cartas-compromissos. Para a construção do plano de governo que pretende apresentar nas eleições deste ano, ACM Neto vem realizando viagens a outros estados, como São Paulo e Goiás, para conhecer experiências nas áreas de educação, segurança pública e políticas sociais que possam ser implantadas na Bahia, caso seja eleito governador em outubro.

“Enquanto a Bahia ocupa o último lugar do Brasil em qualidade de ensino na rede pública, Goiás celebra os melhores resultados na educação. Não é apenas uma estatística, é o futuro dos nossos jovens sendo negligenciado por quem prometeu e não fez”, afirmou ACM Neto durante visita a Goiás.

Neto também tem defendido a revogação da portaria da aprovação automática de estudantes, editada no governo Jerônimo Rodrigues (PT). "Será revogada no primeiro dia. Não há hipótese de eu aceitar a aprovação automática”, declarou recentemente, em entrevista ao CORREIO.

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