POLÍTICA

ACM Neto fará evento para discutir educação na Bahia; saiba quando e quem participa

Este será o quarto evento promovido pelo pré-candidato ao governo estadual para debater áreas consideradas estratégicas para a Bahia

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:51

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Sidney Lins Jr. / Agência Liderança

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) vai promover um evento para debater a situação da educação pública no estado. Segundo apurou o CORREIO, a expectativa é de que o encontro aconteça no dia 2 de junho.

Dois nomes já estão confirmados: o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, e o ex-ministro da Educação Mendonça Filho. Este será o quarto evento promovido por ACM Neto para discutir áreas consideradas estratégicas para a Bahia. Antes, já foram realizados encontros sobre segurança pública, saúde e seca.

Os eventos têm sido utilizados para discutir propostas e reunir especialistas de diferentes áreas. Durante os encontros, Neto também tem assinado cartas-compromissos. Para a construção do plano de governo que pretende apresentar nas eleições deste ano, ACM Neto vem realizando viagens a outros estados, como São Paulo e Goiás, para conhecer experiências nas áreas de educação, segurança pública e políticas sociais que possam ser implantadas na Bahia, caso seja eleito governador em outubro.

“Enquanto a Bahia ocupa o último lugar do Brasil em qualidade de ensino na rede pública, Goiás celebra os melhores resultados na educação. Não é apenas uma estatística, é o futuro dos nossos jovens sendo negligenciado por quem prometeu e não fez”, afirmou ACM Neto durante visita a Goiás.