POLÍTICA

'O PT volta a Macaúbas para prometer o que não entregou em quase 20 anos', diz prefeito

Aloisio Rebonato declarou que o sentimento predominante na região é de frustração com os governos do PT

Pombo Correio

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:37

Prefeito de Macaúbas, Aloisio Rebonato Crédito: Divulgação

O prefeito de Macaúbas, Aloisio Rebonato (MDB), afirmou nesta sexta-feira (22) que a população do município e da Bacia do Paramirim - onde o grupo do PT realizada mais uma edição do Programa de Governo Participativo (PGP) - “já está cansada de promessas que nunca saem do papel”. Segundo ele, após quase duas décadas de governos do PT na Bahia, a região continua convivendo com obras paralisadas, projetos abandonados e ausência de investimentos estruturantes.

“O PT volta agora à região para fazer novas promessas, mas o povo de Macaúbas e da Bacia do Paramirim já conhece esse filme. Há anos anunciam obras, criam expectativas e depois abandonam os projetos sem dar satisfação à população”, afirmou.

Aloisio ressaltou que uma das principais cobranças da região continua sendo a conclusão da BA-573, que liga a sede do município ao distrito de Lagoa Clara. A estrada é considerada estratégica para a mobilidade e para o escoamento da produção agrícola e pecuária local.

“A obra da BA-573 virou símbolo do descaso do governo estadual com a região. É uma rodovia fundamental para a economia local, mas segue inacabada enquanto produtores e moradores convivem diariamente com dificuldades de deslocamento”, criticou.

O prefeito também citou a ausência de um Hospital Regional da Bacia do Paramirim e afirmou que a saúde da região continua marcada pelo abandono. “A população cobra há anos um hospital regional capaz de atender toda a Bacia do Paramirim, mas até hoje o governo não saiu do discurso. Enquanto isso, as pessoas continuam viajando longas distâncias em busca de atendimento médico”, declarou.

Aloisio Rebonato salientou ainda outras demandas antigas da região que seguem sem solução, como a implantação de uma clínica de hemodiálise, um banco de sangue, uma unidade do DPT, um campus da Uneb e a regionalização do hospital municipal com leitos de UTI.

“São reivindicações históricas que aparecem em toda eleição e em todo evento político do governo, mas que nunca avançam de verdade. O PT governa a Bahia há quase 20 anos e continua tratando obras básicas como promessa de campanha”, afirmou.

O gestor municipal também criticou o abandono de projetos anunciados ainda nas gestões anteriores do PT, como o laticínio regional e a Casa da Cachaça de Canatiba. “Tem projeto iniciado desde o governo Jaques Wagner que até hoje não foi concluído. Isso mostra a incapacidade do governo de tirar do papel aquilo que promete”, disse.