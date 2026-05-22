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Câmara aprova projeto que obriga postos a instalar botão do pânico

Medida aprovada pelo Legislativo prevê multa de R$ 10 mil e suspensão de alvará para os estabelecimentos que descumprirem a regra

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Tecnologia contra o crime: o funcionamento do botão do pânico em áreas comerciais
O mecanismo de alerta que nasceu para proteger mulheres vítimas de violência doméstica agora é adaptado para o comércio com o objetivo de reduzir o tempo de resposta da polícia em situações de risco. Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um dispositivo eletrônico de segurança conhecido como “botão do pânico”. A medida foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e determina que o equipamento seja colocado em locais de fácil acesso para os frentistas e demais funcionários, com ligação direta para o acionamento da Polícia Militar em casos de assaltos, furtos ou situações de violência na capital federal.

Tecnologia contra o crime: o funcionamento do botão do pânico em áreas comerciais

Após o sinal verde dos distritais, o futuro da medida depende da sanção do Palácio do Buriti e, posteriormente, de testes técnicos da Secretaria de Segurança para integrar os botões à rede da polícia.  Valter Campanato/Agência Brasil por Agência Brasil
O manuseio constante de dinheiro em espécie nas pistas de abastecimento torna o setor um dos alvos mais frequentes de assaltos rápidos nas regiões administrativas.  Tomaz Silva/Agência Brasil por Agência Brasil
O projeto do deputado Rogério Morro da Cruz passou pelo crivo das comissões da CLDF sob o argumento de que a segurança dos trabalhadores do setor precisava de um plano de contingência imediato. José Cruz/Agência Brasil por Agência Brasil
O rigor da nova punição — que começa em R$ 10 mil e avança para a interdição do comércio, tenta evitar que a instalação do equipamento seja adiada pelos proprietários. Marcelo Camargo/Agência Brasil por Agência Brasil
O trabalho na madrugada deixa frentistas e caixas de lojas de conveniência expostos ao isolamento, momento em que a maioria dos assaltos a postos é registrada no Distrito Federal.  Marcello Casal jr/Agência Brasil por Agência Brasil
Criado para salvar vidas no combate ao feminicídio, o botão do pânico agora migra para o comércio com a mesma premissa: cortar o tempo de resposta da polícia sem que a vítima precise falar ao telefone. Marcello Casal jr/Agência Brasil por Agência Brasil
A conta do novo sistema de segurança pública ficará integralmente com o setor privado, que terá de arcar com os custos de instalação e com os planos de conectividade com a PM. José Cruz/Agência Brasil por Agência Brasil
O acionamento silencioso do dispositivo é projetado para evitar que o criminoso perceba o pedido de socorro, enviando as coordenadas exatas do estabelecimento em tempo real para a viatura mais próxima. José Cruz/Agência Brasil por Agência Brasil
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Após o sinal verde dos distritais, o futuro da medida depende da sanção do Palácio do Buriti e, posteriormente, de testes técnicos da Secretaria de Segurança para integrar os botões à rede da polícia.  Valter Campanato/Agência Brasil por Agência Brasil

A proposta, registrada como Projeto de Lei nº 541/2023 e de autoria do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PSD), joga para os proprietários dos estabelecimentos a responsabilidade financeira pela compra, instalação e manutenção do sistema. O objetivo declarado no texto é reduzir a vulnerabilidade dos trabalhadores do setor, principalmente durante o turno da noite e da madrugada.

O uso do botão do pânico começou na segurança pública focado no monitoramento e na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, como parte das ferramentas de cumprimento de medidas protetivas de urgência. Com o avanço do sistema de alerta, o mecanismo passou a ser adaptado pelas forças policiais para o comércio, visando agilizar o envio de viaturas em flagrantes de roubo sem que a vítima precise fazer uma ligação telefônica.

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Multas e suspensão de funcionamento

O projeto estabelece critérios de punição para os postos que não se adequarem à exigência. Em caso de fiscalização e constatação de descumprimento, a penalidade inicial prevista é uma multa no valor de R$ 10 mil. Se o estabelecimento for flagrado novamente em situação irregular, o valor da autuação dobra.

A sanção máxima estipulada pela proposta prevê a suspensão do alvará de funcionamento do posto. Essa interdição temporária dura até que a gerência comprove a instalação definitiva do botão e o pleno funcionamento do canal de comunicação com as forças de segurança.

Tramitação e próximos passos

Aprovado em dois turnos e com redação final de plenário na casa legislativa, o texto agora segue os trâmites regimentais para a mesa da governadora em exercício, Celina Leão (PP). Caberá ao poder executivo a decisão de sancionar a proposta, transformando-a em lei, ou aplicar o veto total ou parcial aos artigos.

Se for sancionada, a lei precisará de regulamentação posterior por parte da Secretaria de Segurança Pública para definir os detalhes técnicos de integração do botão com a central de rádio e monitoramento da Polícia Militar. O prazo para o início da fiscalização e a cobrança das multas passará a contar a partir da publicação oficial no Diário Oficial.

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Assalto Brasília Postos de Combustiveis

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