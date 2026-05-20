Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zema propõe cobrança de 1% sobre salário de quem se formou em universidade federal

De olho no Planalto, ex-governador de Minas adota plataforma liberal extrema, acumula batalhas com o STF e tenta furar o bloqueio entre Lula e Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:00

A estratégia de Romeu Zema: as polêmicas e os bastidores do pré-candidato
Romeu Zema aposta em discurso liberal radical e em pautas de forte impacto nas redes para tentar atrair o eleitorado de direita e furar a polarização nacional. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A corrida pelos votos da direita liberal no Brasil ganhou um componente de alta voltagem econômica e social. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, filiado ao partido Novo, colocou de vez as cartas na mesa para sua pré-campanha presidencial com uma proposta que mexe diretamente com o bolso de quem estuda em universidades federais, uma cobrança de 1% sobre o salário dos profissionais formados nessas instituições. A declaração, dada ao Grupo ND+, de Santa Catarina, faz parte de um rastro de falas de forte impacto, que incluem desde a flexibilização do trabalho juvenil até pedidos de prisão de ministros do STF, usadas como estratégia deliberada para dar visibilidade nacional ao seu nome.

Romeu Zema

Retórica de Zema subiu de tom contra a Corte com duras críticas a ministros e defesa aberta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. por Reprodução
O ministro do STF, Gilmar Mendes, que acionou a Justiça com pedido de investigação contra o político mineiro por calúnia após publicações de sátira nas redes sociais. por Reprodução
Apesar de encerrar o mandato em Minas com 52% de aprovação, Zema acumulou histórico de forte desgaste com o funcionalismo da educação. por Reprodução
Movimentação de eleitores na Praça dos Três Poderes, em Brasília; com 4% das intenções de voto nas pesquisas mais recentes, o desafio do pré-candidato é furar o teto do eleitorado de classe média e crescer nacionalmente. por Reprodução
Plataforma digital tem sido a principal ferramenta do pré-candidato para verbalizar pautas de forte repercussão, como a flexibilização do trabalho juvenil.Marcelo Camargo/Agência Brasil por Agência Brasil
O plano do político do Novo mira o financiamento do ensino superior, mas enfrenta forte resistência de entidades sindicais e acadêmicas. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por Agência Brasil
Proposta de Zema de taxar em 1% o salário de recém-formados em instituições públicas virou o principal centro de debate econômico e social da pré-campanha. Gil Leonardi/Imprensa MG por Agência Brasil
Legenda aposta no perfil de gestor privado e no controle rígido de despesas para tentar romper a polarização nacional.  por Agência Brasil
O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante agenda pública de pré-campanha; político tenta consolidar seu nome como principal alternativa da direita liberal para a disputa do Planalto. Divulgação/TV NBr por Agência Brasil
Foi em entrevistas na região Sul que o pré-candidato lançou propostas polêmicas voltadas ao eleitorado conservador e empresarial. Antonio Cruz/Agência Brasil por Agência Brasil
1 de 10
Retórica de Zema subiu de tom contra a Corte com duras críticas a ministros e defesa aberta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. por Reprodução

A taxa para os formados em universidades públicas surge como alternativa para financiar o ensino superior sem a cobrança de mensalidades diretas. Enquanto o plano agrada a setores que defendem o enxugamento da máquina pública, a reação de entidades como a CUT e o Sind-UTE/MG foi imediata, acusando o mineiro de tentar minar os repasses estatais. O movimento traduz o DNA que Zema tenta projetar para o país, o do gestor com mentalidade empresarial que desafia o sistema tradicional em nome do controle rígido de despesas.

O rastro de declarações que sacudiram as redes

A polêmica da educação se soma a outra fala de grande repercussão. Em participação no podcast Inteligência Ltda, o político defendeu flexibilizar as regras contra o trabalho na infância e na adolescência, comparando o Brasil aos Estados Unidos, onde jovens entregam jornais por centavos. Zema afirmou que a esquerda criou o mito de que o trabalho prejudica os jovens. Alvo de duras críticas de ONGs e especialistas em direitos humanos, ele precisou recuar em vídeo, argumentando que sua real intenção era defender a ampliação do programa Jovem Aprendiz a partir dos 14 anos para blindar os adolescentes contra a criminalidade.

Leia mais

Imagem - Escala 6x1: deputados propõem cortar FGTS de trabalhador pela metade em troca de fim de jornada

Escala 6x1: deputados propõem cortar FGTS de trabalhador pela metade em troca de fim de jornada

Imagem - Restauro pós-8 de janeiro: os detalhes do gasto milionário em Brasília

Restauro pós-8 de janeiro: os detalhes do gasto milionário em Brasília

Imagem - Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil

A retórica de Zema também subiu o tom contra a Praça dos Três Poderes. O ex-governador disparou que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, deveriam ser presos, e não apenas sofrer impeachment, sob a acusação de conivência com a corrupção. O embate virou caso de Justiça quando o ministro Gilmar Mendes pediu uma investigação contra o político por calúnia, motivado por vídeos de sátira publicados nas redes sociais sobre fraudes no Ministério da Educação (MEC). Para consolidar o alinhamento com a ala mais conservadora, o mineiro ainda saiu em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília.

O espólio mineiro e o teto das pesquisas nacionais

Toda essa plataforma nacional encontra sustentação no legado deixado em Minas Gerais, onde Zema encerrou o mandato com 52% de aprovação popular, segundo o instituto Genial/Quaest. Os bastidores desse número, contudo, revelam uma forte polarização interna: 32% consideravam a gestão ótima ou boa, 36% regular e 26% ruim ou péssima, um desgaste amplificado por greves sucessivas de professores da rede estadual por reajustes salariais. O núcleo duro de seu apoio está concentrado na classe média e no empresariado de grandes polos urbanos, atraídos pelo discurso de privatizações.

O desafio reside em transformar esse capital regional em votos num Brasil polarizado. O levantamento nacional mais recente da Quaest aponta um cenário de primeiro turno amplamente dominado por forças tradicionais, com o presidente Lula na liderança com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%. Juntos, os dois retêm 72% do eleitorado.

Nesse tabuleiro engessado, Romeu Zema aparece com 4% das intenções de voto, empatado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Embora o político do Novo detenha uma margem importante para crescimento, dado que 28% dos entrevistados dizem que cogitariam votar nele no futuro, quebrar a barreira da polarização atual exige fôlego. A tática de verbalizar propostas polêmicas e de alto impacto econômico na internet é a cartada de Zema para blindar sua base e tentar capturar o eleitor órfão que busca uma terceira via fora do petismo e do bolsonarismo tradicional.

Tags:

Eleições 2026 Presidência Romeu Zema

Mais recentes

Imagem - Auditores do TCE defendem reprovação das contas da Conder, e companhia tenta acordo para evitar punição

Auditores do TCE defendem reprovação das contas da Conder, e companhia tenta acordo para evitar punição
Imagem - Governo unifica ações estaduais e municipais contra o abuso infantil

Governo unifica ações estaduais e municipais contra o abuso infantil
Imagem - A regra invisível do Minha Casa Minha Vida que pode dobrar o valor da parcela para idosos

A regra invisível do Minha Casa Minha Vida que pode dobrar o valor da parcela para idosos