POLÍTICA

Mais CPF do que gente: Receita Federal tem 13 milhões de cadastros a mais que a população do Brasil

Fisco contabiliza volume de documentos excedentes em relação ao total de habitantes do país; entenda o motivo da disparidade.

Maiara Baloni

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

CPF pode ser regularizado Crédito: Divulgação/ Receita Federal

O cadastro mais importante do país está sofrendo de um inchaço populacional que desafia a matemática oficial do próprio governo. Uma auditoria recente do Tribunal de Contas da União (TCU) revelou que a base de dados da Receita Federal possui cerca de 13 milhões de CPFs cadastrados como "regulares" a mais do que o total de habitantes vivos registrados pelo Censo Demográfico do IBGE. A descoberta desse "país de papel" acendeu o sinal de alerta em Brasília e resultou em uma determinação definitiva: o fisco tem agora um prazo de 90 dias para apresentar um plano de ação robusto que explique e saneie essa distorção histórica.

CPF NA NOTA 1 de 9

O choque entre os números oficiais mostra o tamanho do desalinhamento estatístico. Enquanto o Censo do IBGE apontou que a população real do Brasil gira em torno de 203,1 milhões de cidadãos, a base da Receita Federal contava com impressionantes 216,8 milhões de inscrições ativas na mesma faixa comparativa de nascidos. A diferença supera qualquer margem de erro técnica aceitável e abriu espaço para uma enxurrada de boatos nas redes sociais sobre um suposto cancelamento em massa de documentos. O plano exigido pelo tribunal, contudo, passa longe de um apagão automático de registros e foca no cruzamento de dados para identificar falhas estruturais de comunicação.

O mistério dos falsos centenários brasileiros

O ponto mais crítico e impressionante dessa auditoria está concentrado no topo da pirâmide etária, onde os registros do governo desafiam a própria lógica biológica. O sistema do CPF mantém ativos hoje nada menos que 349,6 mil cadastros de pessoas que teriam 100 anos ou mais de idade. Ocorre que, segundo o IBGE, o número real de centenários vivos em solo brasileiro é de apenas 37,8 mil. Na prática, a base do fisco trabalha com um inflador de mais de 824% nessa faixa etária, o que significa que existem pelo menos 311 mil CPFs de idosos teoricamente na ativa, mas que pertencem a pessoas que já faleceram.

Essa pane crônica no encerramento do ciclo de vida dos documentos tem explicações burocráticas antigas. O TCU identificou que falta integração real entre as bases da Receita Federal, os cartórios de registro civil, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e os dados de benefícios por morte geridos pelo INSS. Além dos falecidos que continuam "vivos" para o fisco, a lista de inconsistências que engordam o sistema inclui títulos de eleitor inválidos e múltiplos CPFs atrelados a um único título de eleitor, um cenário fértil para a ocorrência de fraudes e desvios de recursos em programas sociais.

O que muda na prática para o cidadão comum

Para quem está com as obrigações em dia, o cenário não é de alarde. Ninguém vai acordar com o documento bloqueado do dia para a noite apenas para cumprir a meta estipulada pelo tribunal. O plano de ação de 90 dias vai desenhar uma estratégia progressiva e cirúrgica para que a Receita passe a rastrear o estoque de cadastros antigos e cruzar dados de óbito de forma automatizada. O objetivo é congelar cadastros comprovadamente falsos ou dar baixa definitiva naqueles de cidadãos que já partiram.