POLÍTICA

Prefeito de Macaúbas rebate ataque de Jerônimo: 'A verdade sempre precisa prevalecer'

Na semana passada, Aloísio Rebonato fez críticas ao grupo petista por, segundo ele, não ter tirado do papel promessas feitas para Macaúbas e para a região

Pombo Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 14:53

Prefeito de Macaúbas, Aloisio Rebonato (MDB), Crédito: Divulgação

Depois de o prefeito de Macaúbas apontar promessas não cumpridas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na sua cidade e na região a Bacia do Paramirim, o petista atacou o gestor municipal Aloísio Rebonato (MDB) durante o Programa de Governo Participativo (PGP) no final de semana.

Em sua fala, Jerônimo disse que o prefeito teria negado um terreno para a construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) em Macaúbas.

Nas redes sociais, o prefeito rebateu o governador e divulgou imagens de uma visita técnica realizada por integrantes do Ifba com a participação de representantes da prefeitura. No vídeo, uma das técnicas do instituto afirma que o município apresentou duas opções de terreno para a instalação da unidade (assista aqui).

“A verdade sempre precisa prevalecer. Em maio de 2024, recebemos a equipe técnica responsável e colocamos à disposição dois terrenos para a implantação do instituto federal em nossa cidade, reafirmando o compromisso da gestão com a educação, o desenvolvimento e as oportunidades para a nossa juventude”, disse o prefeito.

“Tudo foi registrado oficialmente e divulgado nos canais institucionais da prefeitura, porque sempre conduzimos nossas ações com transparência e responsabilidade. Seguimos trabalhando com seriedade, diálogo e compromisso com o futuro de Macaúbas”, acrescentou Aloisio.