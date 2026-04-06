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“É normal”, diz ex-comandante do Corpo de Bombeiros sobre uso de picape da corporação em obra de sua casa

Coronel admite que veículo oficial ia ao imóvel, mas nega transporte de material; fotos mostram retirada de blocos da caminhonete

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:00

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

Ao ser questionado sobre o uso de uma caminhonete do Corpo de Bombeiros na reforma de um imóvel em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, o ex-comandante da corporação, coronel Adson Marchesini, declarou: “é normal”.

O imóvel está localizado na Rua do Sossego, lotes 19 e 20, na 3ª Etapa de Vilas do Atlântico e, segundo relatos de moradores ouvidos pela reportagem, a reforma foi iniciada há mais de um ano, quando Marchesini ainda estava no comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Coronel Adson Marchesini por Carol Garcia/GOVBA
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por Reprodução/redes sociais
Marchesini, durante o anúncio na rede social por Reprodução
Coronel Adson Marchesini por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Fala de Marchesini surpreendeu o público por Reprodução/Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel Cachoeira por Reprodução
Equipes do Corpo de Bombeiros e Codesal no local da exposão por Bruno Concha/ Secom PMS
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Bombeiros atuam por Divulgação/Corpo dos Bombeiros
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado por bombeiros na Bahia por Divulgação
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou corpo de homem que se afogou por Reprodução
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência por Reprodução
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Idosa é resgatada por bombeiros em aeronave por Divulgação
Corpo de Bombeiros faz buscas por três crianças desaparecidas em Bacabal por Reprodução
Animal foi retirado pelos bombeiros por Reprodução/EPTV
Animal foi retirado pelos bombeiros por Reprodução/EPTV
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO

Nesse período, uma caminhonete L200 Triton, placa RDQ 3A89, ano 2022, teria sido vista no local durante a obra, conforme os mesmos relatos.

“Tem carro que me serve. Fui ver a obra várias vezes. É minha (picape vermelha), que eu usava. Meu motorista me levava para ver a obra. Posso ter levado alguma coisa quando fui. É normal, mas carregar material, não, nunca, esqueça”, declarou Marchesini.

Em uma imagem obtida pela reportagem, um homem aparece retirando blocos de cimento de uma caminhonete com as mesmas características do veículo citado, registrado em nome do CBM-BA. Em outro registro, um trabalhador surge na carroceria da picape.

“Eu não estou gostando do rumo dessa prosa. Sou respeitado e me respeite. Eu fui comandante, tinha um carro à minha disposição que vinha comigo e, às vezes, levava uma caixa ou outra — isso é coisa minha. Minha casa foi feita por uma empresa, foi entregue pronta, meus móveis foram feitos por uma empresa. Não fiz mudança, não fiz nada. Estou tranquilo”, afirmou, em entrevista concedida no último dia 30.

Outro veículo, um Toyota Corolla preto, placa SKD 9C73, ano 2024, foi fotografado em frente ao imóvel durante o período da reforma. O carro pertence à CS Brasil Frotas S.A., empresa que presta serviço à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Marchesini também foi questionado sobre relatos de moradores a respeito da intensa movimentação de pessoas e veículos no imóvel, onde, segundo vizinhos, ocorreriam festas frequentes com grande circulação de convidados.

“Eu não sei. Eu aluguei a casa para uma senhora. O aluguel termina na próxima segunda (06/04). É locação por temporada. Começou há 10 dias”, respondeu.

Ao ser novamente questionado, o ex-comandante afirmou desconhecer a situação. “Estou sabendo disso agora, por você. Se estiver usando a casa para algo ilícito, vou denunciar e retomar o imóvel”, disse.

Ele afirmou ainda que mora na Cidade Baixa, que adquiriu o imóvel para a mãe, mas que ela não quis utilizá-lo. Por isso, optou pela locação por temporada, com o objetivo de recuperar o investimento, e declarou não ter recebido reclamações formais de vizinhos.

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