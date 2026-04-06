CARRETO

“É normal”, diz ex-comandante do Corpo de Bombeiros sobre uso de picape da corporação em obra de sua casa

Coronel admite que veículo oficial ia ao imóvel, mas nega transporte de material; fotos mostram retirada de blocos da caminhonete

Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:00

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

Ao ser questionado sobre o uso de uma caminhonete do Corpo de Bombeiros na reforma de um imóvel em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, o ex-comandante da corporação, coronel Adson Marchesini, declarou: “é normal”.

O imóvel está localizado na Rua do Sossego, lotes 19 e 20, na 3ª Etapa de Vilas do Atlântico e, segundo relatos de moradores ouvidos pela reportagem, a reforma foi iniciada há mais de um ano, quando Marchesini ainda estava no comando do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação 1 de 103

Nesse período, uma caminhonete L200 Triton, placa RDQ 3A89, ano 2022, teria sido vista no local durante a obra, conforme os mesmos relatos.



“Tem carro que me serve. Fui ver a obra várias vezes. É minha (picape vermelha), que eu usava. Meu motorista me levava para ver a obra. Posso ter levado alguma coisa quando fui. É normal, mas carregar material, não, nunca, esqueça”, declarou Marchesini.

Em uma imagem obtida pela reportagem, um homem aparece retirando blocos de cimento de uma caminhonete com as mesmas características do veículo citado, registrado em nome do CBM-BA. Em outro registro, um trabalhador surge na carroceria da picape.

“Eu não estou gostando do rumo dessa prosa. Sou respeitado e me respeite. Eu fui comandante, tinha um carro à minha disposição que vinha comigo e, às vezes, levava uma caixa ou outra — isso é coisa minha. Minha casa foi feita por uma empresa, foi entregue pronta, meus móveis foram feitos por uma empresa. Não fiz mudança, não fiz nada. Estou tranquilo”, afirmou, em entrevista concedida no último dia 30.

Outro veículo, um Toyota Corolla preto, placa SKD 9C73, ano 2024, foi fotografado em frente ao imóvel durante o período da reforma. O carro pertence à CS Brasil Frotas S.A., empresa que presta serviço à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Marchesini também foi questionado sobre relatos de moradores a respeito da intensa movimentação de pessoas e veículos no imóvel, onde, segundo vizinhos, ocorreriam festas frequentes com grande circulação de convidados.

“Eu não sei. Eu aluguei a casa para uma senhora. O aluguel termina na próxima segunda (06/04). É locação por temporada. Começou há 10 dias”, respondeu.

Ao ser novamente questionado, o ex-comandante afirmou desconhecer a situação. “Estou sabendo disso agora, por você. Se estiver usando a casa para algo ilícito, vou denunciar e retomar o imóvel”, disse.