COLUNA BRUNO WENDEL

PMs acusados de matar comerciante após perseguição viram réus e podem ir a júri popular

Vítima tentou fugir de blitz, foi baleada e morreu; policiais foram afastados das ruas

Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:00

PMs que mataram comerciante vão a júri popular Crédito: Divulgação

A Justiça entendeu que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime e tornou réus, neste ano, os policiais militares Jaqson de Brito Costa e Fábio Moura de Matos pelo homicídio do comerciante Marcelo Felipe Guerra dos Santos Rocha. O crime ocorreu em abril de 2022, em Feira de Santana. Com a decisão, eles podem ir a júri popular. Ainda cabe recurso.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou também o afastamento dos PMs das ruas. Segundo o Ministério Público, Marcelo foi morto após ser perseguido e baleado ao tentar escapar de uma blitz na Avenida Maria Quitéria.

PMs viram réus e podem ir a júri popular 1 de 7