Justiça pede nova perícia em vídeo que mostra morte de jovem por PMs

Juiz acata pedido da defesa

Bruno Wendel

Publicado em 21 de abril de 2025 às 15:00

Marcelo é perseguido e morto por PMs em Feira de Sanatana Crédito: Divulgação

Na audiência de instrução do processo que apura a morte do comerciante Marcelo Felipe Guerra dos Santos Rocha, no dia 14 em Feira de Santana, a justiça acatou o pedido da defesa dos PMs e pediu nova perícia nas imagens que registraram o episódio. "As câmeras provaram que não houve confronto", diz o advogado da família da vítima, Marco Aurério. Segundo o Ministério Público, em abril de 2022, Marcelo foi morto, após ter sido perseguido e baleado.

Em abril de 2013, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público contra os dois policiais militares acusados da morte de Marcelo, baleado ao tentar escapar de uma blitz na avenida Maria Quitéria em Feira de Santana.

Quatro promotores assinam a denúncia de homicídio contra os policiais envolvidos na ação que resultou na morte do jovem. De acordo com a acusação, os agentes perseguiram o carro dirigido por Marcelo e ao emparelharem as motos que pilotavam, deram vários tiros na direção do rapaz, sendo que três o atingiram, um dos quais atravessou o corpo e saiu do outro lado.

