FLAVIA AZEVEDO

Mães em rede: afeto e arte feminista agitam o Goethe em Salvador

Em maio, o RoZê Ocupa celebra o materno plural com edição especial no Corredor da Vitória

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de abril de 2025 às 14:08

Rozê Ocupa Crédito: Divulgação

Por @flaviaazevedoalmeida>

No próximo mês, a cena cultural feminista soteropolitana ganha um sopro de afeto e união com a edição especial de Dia das Mães da já conhecida RoZê. A feira artística, marcada para os dias 3 e 4 de maio , no sempre efervescente Goethe-Institut do Corredor da Vitória, propõe um gesto simples, mas carregado de significados: "uma mãe leva a outra" .>

Sob o mote que evoca a força da sororidade e os laços que nutrem a jornada feminina, o evento se consolida como um espaço que é muito mais do que a mera exposição de produtos. O RoZê pulsa como um movimento que injeta arte, cultura e o dinamismo do empreendedorismo feminino no tecido urbano de Salvador.>

A organização convida à reflexão sobre a força do coletivo, materializada no ato de convidar e compartilhar a experiência. Levar consigo outra mãe – seja ela biológica, afetiva ou simbólica – ressoa com a crença na construção conjunta de um futuro onde os sonhos ganham força na partilha.>

Com entrada franca, a iniciativa reforça o papel do RoZê como um ponto de encontro para celebrar as múltiplas facetas da mulher, em especial neste mês dedicado à maternidade. Uma oportunidade para prestigiar a produção local, fortalecer redes e, quem sabe, levar para casa um pouco da produção que surge da união feminina. >

Maio RoZê – Edição "Uma mãe leva a outra" >

Data: 3 e 4 de maio (sábado e domingo) >

Horário: 14h às 20h >

Local: Goethe-Institut Salvador (Corredor da Vitória) >